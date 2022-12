Feira reúne mais de 2 mil produtos de 209 empreendimentos da agricultura familiar da Bahia

O Parque Costa Azul foi o palco da 13ª Feira Baiana de Agricultura Familiar e Economia Solidária, que teve o último dia neste domingo (18). Os visitantes puderam conhecer os produtos dos 27 territórios baianos reunidos em um só lugar. Foram 2.293 produtos sustentáveis, inovadores e criativos de 209 empreendimentos da agricultura familiar do estado. A programação reuniu atrações como a visita aos armazéns da agricultura familiar de toda a Bahia, oficina de café na Cozinha Show, festival gastronômico, passeio com as crianças no espaço kids e até apresentações musicais.

Entre os produtos lançados estiveram cervejas artesanais de caju, mandioca e de mel de cacau, licuritone, rapadurinha, creme de cupuaçu e de açaí, cachaça pujumuju, pão de queijo, queijo, café premium e polpas de frutas, entre outros. "O lançamento é um momento de dar conhecimento das características dos produtos, de onde eles vêm e a sua história", destacou o diretor-presidente da Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR), Wilson Dias.

(Foto: Divulgação) (Foto: Divulgação)

A 13ª Feira Baiana de Agricultura Familiar e Economia Solidária é promovida pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR), em parceria com a Federação da União das Cooperativas da Agricultura Familiar (Federação Unicafes - Bahia). O evento conta com o apoio da Bahiatursa, Conder e secretarias estaduais de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), Planejamento (Seplan), e Educação (SEC).

O projeto promoveu um mergulho no mar da inventividade e diversidade baianas. No local, os visitantes passaram a entender o quão de suor, dedicação e amor estão envolvidos em cada um dos produtos das mulheres e dos homens do rural baiano, percebendo a sinergia das mãos na terra e a sabedoria popular, demonstrando uma harmonia única.