Feira tem 211 vagas; salários vão de R$ 1.025 a R$ 2.593,80

A Prefeitura de Feira de Santana está com inscrições abertas até a próxima quarta-feira (20) para processo seletivo visando o preenchimento de 211 vagas temporárias em cargos de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para profissionais das mais diversas áreas, como advogado, pedagogo, nutricionista, administrador, assistente social, músico, cuidador, economista, psicólogo, terapeuta ocupacional e musicoterapeuta. Os salários vão de R$ 1.025 a R$ 2.593,80. Inscrições no site concursos.institutobahia.org.br. As taxas custam R$ 30 para cargos de nível fundamental e R$ 40 para cargos de níveis médio ou superior.

Provas

As provas do processo seletivo de Feira serão aplicadas no dia 20 de dezembro. O prazo de validade da seleção pública será de dois anos, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período, de acordo com o edital . A seleção prevê outras 1.055 vagas para formação de cadastro reserva.

Danone contrata trainee

A Danone recebe até o dia 21 as inscrições para o seu programa de trainee da área de vendas. São 5 vagas, distribuídas entre as regiões Nordeste, Sudeste e Sul, e os candidatos de todo o país podem concorrer independente do curso, faculdade ou idade. Inscrições no site www.99jobs.com/danone/jobs/58891-programa-de-trainee-de-vendas-danone-2020#a.