Feira terá dia para homenagear vítimas da covid-19 todo ano

O dia 18 de abril será reservado todos os anos para homenagens às vítimas da covid-19 em Feira de Santana. A data entrou no calendário oficial do município após ser aprovada pela Câmara Municipal em duas votações. O projeto é de autoria do vereador Alberto Nery (PT).

A data foi escolhida por ter marcado, este ano, a primeira morte confirmada pela doença na cidade. Feira de Santana foi a primeira cidade da Bahia a registrar caso do novo coronavírus, ainda em março. "Devemos criar uma referência, em memória dos cidadãos que faleceram em decorrência do coronavírus. É o que nos resta, diante de tragédia de tamanha magnitude", diz o vereador autor da proposta.

Atualmente, a cidade tem 242 mortes registradas, segundo o último boletim da Sesab. O país como um todo já passou da marca de 157 mil mortes.