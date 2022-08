Feira Vegana em Salvador terá programação especial para Dia dos Pais

A Feira Vegana será realizada neste fim de semana, nos dias 6 e 7 de agosto, das 11h às 17h, no Parque da Cidade, em Salvador. Com entrada gratuita, a edição terá mais de 30 expositores veganos de vários segmentos.

No mês em que é celebrado o Dia dos Pais, a feira traz um debate sobre paternidade responsável, considerando que 2021 registrou o maior número de recém-nascidos identificados somente com o nome da mãe, segundo dados da Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen-Brasil). Mas os primeiros meses de 2022 já bateram recorde de recusa paternal, em comparação ao mesmo período dos anos anteriores.

Além do bate-papo, a programação dessa edição inclui oficina de plantio, possibilitando adquirir conhecimento sobre as formas corretas de cuidar das plantas; aula de yoga e adoção de animais do Gatil Irmã Francisca. Durante os dois dias de programação será possível se deliciar com comidas veganas e comprar produtos artesanais como cervejas, roupas, cosméticos, maquiagens e acessórios produzidos pelos expositores. Alguns dos participantes dessa edição são: Coco Castanha, Dumato, Rosas Dendê, Cervejaria Encanto, Talo, Maria Rica Integral, Capim Rosa Chá, Vegandita, Veganas Baianas e Amana.

O consumidor que levar seu copo pessoal ganhará desconto nas bebidas, e quem levar talheres e sacolas reutilizáveis será contemplado com promoções em diversos estabelecimentos da feira.

Programação cultural

SÁBADO, 06 de agosto

11h às 17h: exposição de alimentos, cosméticos, acessórios veganos e feira de adoção de animais com a Instituição Gatil Irmã Francisca

15h: Hatha Yoga com Thainá Hohenfeld

16h: bate-papo sobre paternidade responsável com Tom Sales e Marcel Suzart

DOMINGO, 07 de agosto

11h às 17h: exposição de alimentos, cosméticos, acessórios veganos e feira de adoção de animais com a Instituição Gatil Irmã Francisca

15h: oficina Narrativas de jardim com Joice de Oliveira Faria