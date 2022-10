Feira Vegana terá programação para todas as idades em outubro

A Feira Vegana de outubro será realizada neste fim de semana, dias 8 e 9, das 11h às 17h, no Parque da Cidade, em Salvador. Com entrada gratuita e programação diversificada, essa edição é dedicada às crianças de 0 a 100 anos.

Mágica, show de malabarismo, palhaçada, oficina de bonecas, oficina de cerâmica, jardinagem e os tradicionais expositores veganos integram a programação.

Durante os dois dias de feira terão comidas veganas e comprar produtos artesanais como alimentos, roupas, cosméticos, maquiagens e acessórios produzidos pelos expositores. Alguns dos participantes dessa edição são: Aroma Ice Vegan, Coco Castanha, Grão de Amor, Rosas do Dendê, Sequilhos da Ana, Cervejaria Encanto, Ânima Veg, Amana, VegLac, Miau Brasil e Dermo Extratus.

Os palhaços Picuinha e Milo Peligro prometem animar os visitantes que terão a oportunidade de acompanhar de perto números de magia cômica, malabarismo, música, poesia e equilibrismo. Haverá, ainda, oficina de bonecas Abayomi com Carol Adesewa, oficina de Jardinagem com Larissa Benevides e oficina de cerâmica com Janete Kislansky. Durante os dois dias, a Feira continuará coletando assinaturas para o projeto de lei Amazônia de Pé.

As crianças com idade mais avançada que visitarem a Feira Vegana no dia 08 de outubro poderão receber atendimentos gratuitos de saúde, realizados pela Cooperativa de Trabalho de Farmacêuticos da Bahia (COOFARBA). Com o sucesso da edição passada, a COOFARBA retorna à Feira para mais uma ação aberta ao público, das 11h às 16h.

A iniciativa pretende viabilizar ações de proteção e recuperação da saúde com foco na prevenção de doenças. Dentre os serviços que serão prestados gratuitamente às pessoas estão: medição de glicose, aferição da pressão arterial e orientações farmacoterapêuticas e sobre estilo de vida saudável.

Rifa solidária

Com o propósito de arrecadar verba para a manutenção da Feira Vegana, uma rifa solidária está sendo realizada e vai beneficiar 20 sortudos com produtos veganos oferecidos por expositores participantes da Feira. Com uma contribuição de apenas R$15 é possível concorrer a kits de alimentos, acessórios, cosméticos e produtos para pets.

“Tivemos a ideia da rifa para conseguirmos o dinheiro para reformar a rede elétrica da feira. Agradecemos imensamente a cada um que nos apoia comprando os números da rifa e compartilhando a campanha em suas redes. Nos vemos na Feira Vegana e boa sorte!”, diz Ana Paula Paixão, uma das organizadoras do evento.

Todas as informações sobre a rifa e o sorteio estão no Instagram oficial da Feira Vegana (@feiraveganasalvador).

Serviço

O quê: Feira Vegana Salvador

Quando: 08 e 09 de outubro de 2022 (sábado e domingo), das 11h às 17h.

Onde: Parque da Cidade, Itaigara, Salvador

Quanto: entrada gratuita

Instagram: @feiraveganasalvador

Uso de máscara é facultativo para os visitantes

Programação cultural da feira

Sábado (8 de outubro)

11h às 17h: exposição de alimentos, cosméticos, roupas e acessórios veganos + feira de adoção de animais com a instituição Gatil Irmã Francisca.

11h às 16h: Ação em Saúde com a COOFARBA; oficina de cerâmica com Janete Kislansky (contribuição no valor de R$10); coleta de assinaturas para o projeto de lei Amazônia de Pé com Girl Up.

13h30: Peripécias do palhaço Picuinha.

Domingo (9 de outubro)

11h às 17h: exposição de alimentos, cosméticos, roupas e acessórios veganos + feira de adoção de animais com a instituição Gatil Irmã Francisca.

11h às 16h: coleta de assinaturas para o projeto de lei Amazônia de Pé com Girl Up.

13h: atração circense com Milo Peligro.

14h30: oficina de Jardinagem com Larissa Benevides.

15h30: oficina de bonecas Abayomi com Carol Adesewa.

*O consumidor que levar seu copo pessoal para a Feira Vegana tem direito a desconto nas bebidas. Quem levar talheres e sacolas reutilizáveis será contemplado com promoções em diversos estabelecimentos da feira.