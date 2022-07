Feira: viaduto que liga BRs 116 e 324 é escorado após carga danificar estrutura

A prefeitura de Feira de Santana iniciou neste sábado (24) o escoramento do viaduto do Complexo Viário Miraldo Gomes, que teve parte da estrutura comprometida após uma torre eólica, transportada por uma carreta na última quarta-feira (20), ficar presa embaixo do equipamento. O material fará o apoio da viga danificada para garantir a estabilidade do viaduto que interliga as BRs 116/Norte e 324.

A conclusão da intervenção é prevista para este domingo (24). De acordo com o superintendente de Operações e Manutenção, João Vianey, o trabalho está sendo feito gradativamente para gerar menos impacto aos condutores.

"Esta é a primeira etapa para garantir a sustentação do viaduto. Em breve, vai ser apresentado o plano de trabalho com o cronograma das intervenções na segunda etapa", afirma.

Intervenção na estrutura começou neste sábado (Divulgação/Prefeitura de Feira de Santana )

Também neste sábado, um Gabinete de Crise, sob comando do superintendente de Operações e Manutenção, foi instaurado pela prefeitura. O Gabinete de Crise deverá adotar medidas administrativas, jurídicas e especialmente relativas à segurança e reconstrução do equipamento.

Também compõem o Gabinete de Crise o superintendente de Trânsito, Cleudson Almeida; o secretário de Transporte e Trânsito, Saulo Figueiredo; o secretário de Prevenção à Violência, Moacir Lima; o diretor Presidente da Agência Reguladora de Feira de Santana (ARFES), Carlos Alberto Moura Pinho; e a procuradora interina Geral do Município, Caroline Suzart Cotias Freitas.

A medida considera a necessidade de viabilizar todas as providências relativas à segurança para evitar sinistros posteriores, além de buscar os meios de reconstrução do equipamento, cuja estrutura está seriamente comprometida.