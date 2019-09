Feira virtual de empregos

Essa é a segunda edição do evento organizado pela Kroton Educacional, que reúne diversas universidades brasileiras, e traz mais de 30 mil vagas em diversas áreas para inúmeras regiões do país. A feira é 100 % online e de graça. Empresas como IBM, Itaú Unibanco, Universia-Santander, Google, Sírio Libanês, Ernest Young, Lojas Americanas, OLX Brasil e Magazine Luiza terão estandes virtuais para que os candidatos se informem sobre as vagas e sobre a atuação das corporações no mercado.

Além da busca por vagas quem se inscrever vai ter acesso a conteúdo sobre empregabilidade e empreendedorismo, além de dicas profissionais. Cada empresa fará seu próprio processo seletivo a partir dos currículos cadastrados. O cadastramento para participar das seleções vai até sexta, 27 de setembro, pelo link bit.ly/2UPt3IO

Dirigindo sem sair de casa

A tecnologia de direção remota foi testada pela Ford na China, durante o Smart China Expo (SCE) - Feira Internacional de Tecnologia. O teste é resultado de uma parceria entre a montadora americana, o Instituto de Pesquisa de Engenharia Automotiva da China (CAERI), e as operadoras de telefonia Datang e China Telecom. Usando a rede de telefonia celular 5G o teste, que foi transmitido ao vivo par quem estava participando do evento, utilizou o carro Lincoln MKZ Hybrid, que foi dirigido a uma distância de 3 KM. O motorista usou os sinais de vídeo e áudio enviados pelo veículo para tomar decisões e comandar remotamente as suas funções de direção, aceleração e frenagem. Para evitar acidentes um condutor humano ficou dentro do carro para assumir a direção em caso de alguma falha, o que não foi preciso. O uso de motorista remoto é um passo importante, segundo os desenvolvedores, para chegar aos carros 100% autônomos via rede 5G. Se quiser dar uma olhada em como foi o teste clique no link do vídeo.

R$ 100 mil em prêmios para empresas e startups de inovação

Essa é a primeira edição do prêmio promovido pela filial brasileira da EDF - Electricité de France. Os 100 mil reais serão distribuídos entre os primeiros lugares, sendo R$ 40 mil para os vencedores das duas categorias do concurso – Smart City (inovações voltadas para infraestruturas e espaços habitacionais, individuais e coletivos) e Smart Factory (projetos de aceleração na convergência entre os meios e processos industriais e tecnologias digitais) – e uma premiação especial de R$ 20 mil para um terceiro Projeto de Destaque.

Há ainda a possibilidade de que propostas de inovação que possam interessar diretamente à empresa organizadora do prêmio se transformem em uma parceria para desenvolvimento. Pequenas empresas e startups criadas até julho de 2019 no Brasil e com não mais que 30 pessoas em suas equipes poderão se inscrever. Serão analisadas qualidade e robustez das soluções propostas, impacto e progresso para a sociedade além de sustentabilidade do modelo do negócio e a construção multidisciplinar das equipes. As inscrições podem ser feitas até 1º de novembro pelo site www.edf.fr/pulse-brasil, e os vencedores serão anunciados em dezembro deste ano.