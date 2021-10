Feira virtual mostra vantagens para brasileiros de estudar na República Tcheca

O governo da República Tcheca organiza a primeira edição de uma feira virtual que busca atrair estudantes brasileiros para o país do leste europeu. O evento gratuito acontece no dia 14 de outubro, das 18h às 21h. Os interessados poderão visitar virtualmente estantes e ter conversas por áudio e vídeo com 24 de algumas das melhores universidades do mundo.A ação é organizada pela Agência Nacional Tcheca para Educação Internacional e Pesquisa (DZS),

O atrativo para os estudantes é a possibilidade de estudar em uma instituição de ponta, que têm reconhecimento em pesquisa, inovação e cooperação internacional, a custos bem menores do que destinos tradicionais, como Estados Unidos e Europa Ocidental. Outro diferencial destacado pelo governo tcheco para chamar a atenção de brasileiros é o baixo custo de vida nas cidades tchecas, principalmente para um país como o Brasil com moeda tão desvalorizada e em crise econômica.

A estimativa é que estudante internacional gaste para viver na República Tcheca entre 250 e 550 euros, o que cobre o custo de hospedagem, alimentação, viagens, cinemas e exposição durante um mês. As refeições podem ser feitas por apenas três ou quatro euros.

Além disso, a República Tcheca está entre as 50 melhores cidades do mundo para estudar e é o 8º país mais seguro do mundo, segundo a Global Peace Index 2020. Algumas de suas universidades, como a Charles University, fundada em 1348, é uma das mais antigas do planeta. Os tchecos também defendem como argumento a beleza arquitetônica das suas cidades, a boa comida e a intensa vida cultural e noturna, movimentada por mais de 50 mil estudantes internacionais.

As inscrições podem ser feitas pelo site.

Veja as 25 universidades que vão participar:

Academy of Performing Arts in Prague

Cidade: Praga / Programas oferecidos: Graduação (ministra programas em inglês)

É a maior escola de arte da República Tcheca. Os professores são profissionais ativos da cena cultural e intelectual tcheca, cineastas de alto nível, diretores de teatro e artistas de palco, virtuosos musicais e dançarinos mestres com ênfase em uma abordagem exclusivamente individual. Oferece estágios individuais de curta duração. Possui Faculdade de Teatro; Escola de Cinema e TV e Faculdade de Música e Dança.



Anglo-American University

Cidade: Praga / Programas oferecidos: Graduação (ministra programas em inglês) / Vídeo:

Seus alunos, vindos de mais de 80 países, conquistam diploma reconhecido mundialmente, credenciado nos Estados Unidos e na União Europeia. Muitos dos ex-alunos atuam em posições de destaque em grandes corporações mundiais, como Nike e Costa Coffee, além de promissoras startups e organizações públicas como OTAN e PNUD/ONU. Possui as faculdades de Ciências Humanas e Sociais; Relações Internacionais e Diplomacia; Ciência Política; Administração de Empresas; Jornalismo, Mídia e Artes Visuais; Direito e Sistemas de Informação, Ciência da Computação e Ciências Digitais.



ŠKODA AUTO University

Cidades: Praga e Mladá Boleslav / Programas oferecidos: Cursos de idiomas, Graduação, Pós-graduação (ministra programas em inglês) / Vídeo: https://youtu.be/7LMLpej1eDk

Fundada pelo maior fabricante de veículos da República Tcheca, possui em seu corpo docente especialistas da indústria e da academia, líderes em seus campos, para compartilhar conhecimento acadêmico e experiências práticas com os alunos. Estágios remunerados em multinacionais parceiras e alta empregabilidade no mundo todo (principalmente nas áreas de RP e marketing, logística, compras, controladoria, desenvolvimento técnico e RH) estão entre os principais benefícios da Universidade.



Brno University of Technology

Cidade: Brno / Programas oferecidos: Graduação (ministra programas em inglês) / Vídeo:

É a maior Universidade técnica/de engenharia da República Tcheca e uma das principais instituições educacionais, científicas e de pesquisa da Europa Central. Com tradição de mais de cem anos e instalações de pesquisa de última geração, faz parte de dois centros de excelência: o Instituto de Tecnologia da Europa Central e o IT4Inovation. A cooperação internacional é uma das suas prioridades estratégicas. Seus programas também abrangem os campos das ciências naturais, arquitetura, artes plásticas, TI e economia.



Charles University

Cidades: Praga, Pilsen e Hradec Králové / Programas oferecidos: Cursos de idiomas, Graduação, Pós-graduação (ministra programas em inglês) / Vídeo:

Fundada em 1348, é uma das universidades mais antigas do mundo e a maior da República Tcheca. Classificada pelos rankings internacionais mais respeitados entre as melhores do planeta, também é reconhecida como uma instituição moderna, dinâmica e cosmopolita. Oferece programas e cursos em várias áreas: ciências, medicina, odontologia, farmácia, ciência da computação, humanidades, ciências sociais, fisioterapia, direito, educação, economia, matemática, etc.



Czech Technical University in Prague

Cidade: Praga / Programas oferecidos: Graduação, Pós-graduação (ministra programas em inglês) / Vídeo:

Instituição de ensino superior e pesquisa reconhecida internacionalmente, com mais de 310 anos de tradição e uma excelente reputação. Oferece boas perspectivas de carreira para seus graduados e dezenas de programas nas áreas de Engenharia, Ciências Nucleares e Engenharia Física, Arquitetura, Ciências dos Transportes, Engenharia Biomédica, Tecnologia da Informação e Estudos de Negócios.

Czech University of Life Sciences Prague

Cidade: Praga/ Programas oferecidos: Graduação, Curta duração, Pós-graduação, MBA (ministra programas em inglês)/ Vídeo:

Centro educacional e de pesquisa líder nas áreas de silvicultura, meio ambiente, setor agrícola, sustentabilidade dos recursos naturais, gestão e informática, tecnologia e desenvolvimento regional. Compartilha com seus alunos a responsabilidade e o respeito pelo meio ambiente e o interesse por uma vida sustentável para as gerações futuras. Em 2020 foi apontada como a Universidade mais sustentável da República Checa. Está localizada em um exclusivo campus moderno e verde.

Masaryk University

Cidade: Brno / Programas oferecidos: Graduação, Pós-graduação (ministra programas em inglês) / Vídeo:

Escola líder na República Tcheca, localizada na 6ª cidade estudantil mais popular do mundo. Possui programas de cooperação e parcerias internacionais com universidades, instituições de pesquisa e empresas. Com infraestrutura de última geração e tecnologias de ponta, oferece uma ampla variedade de programas que vão desde humanidades, artes, ciências da vida, medicina, negócios e ciências da computação.



Mendel University in Brno

Cidade: Brno / Programas oferecidos: Graduação, Pós-graduação (ministra programas em inglês) / Vídeo:

A mais antiga Universidade tcheca especializada em ciências da vida está localizada no centro de Brno em um campus com jardim botânico. Possui unidades especiais para atividades práticas com diversos laboratórios e instalações, como estufas, tanques de peixes, além de uma cervejaria própria. É conhecida pela forte cooperação internacional com universidades parceiras no mundo todo e apoia seu próprio clube estudantil internacional. Oferece programas nas áresa de agricultura, silvicultura e processamento de madeira, horticultura, economia, informática e estudos internacionais.



Palacký University Olomouc

Cidade: Olomouc / Programas oferecidos: Cursos de idiomas, Graduação, Pós-graduação (ministra programas em inglês) / Vídeo: https://youtu.be/z1nHw2xhw3M

A segunda Universidade mais antiga nas terras Tchecas está entre as três mais importantes do País e entre as 500 melhores universidades do mundo. Apoia ativamente a internacionalização de ambientes educacionais e de pesquisa e o desenvolvimento de parcerias estratégicas internacionais. Oferece programas em áreas que vão das ciências da saúde e medicina às línguas modernas e clássicas, filosofia, formação de professores, ciências, direito, esportes e teologia.

Prague University of Economics and Business

Cidade: Praga / Programas oferecidos: Graduação, Pós-graduação (ministra programas em inglês) / Vídeo:

A maior universidade pública na área de economia e negócios da República Tcheca. É classificada anualmente pelo Financial Times e já foi avaliada durante vários anos pelo projeto Eduniversal Ranking, classificada como uma das três principais escolas de negócios da Europa Central e Oriental. O perfil internacional da Universidade é comprovado pela presença de alunos não tchecos, que chega a 25%.

Silesian University in Opava

Cidade: Opava e Karviná / Programas oferecidos: Graduação (ministra programas em inglês) / Vídeo:

Universidade pública, membro da Associação Universitária Europeia. Coopera com cerca de 40 universidades parceiras em todo o mundo, proporcionando amplas oportunidades de estudo, trabalho e pesquisa aos seus alunos, por meio de programas especiais e bolsas individuais. Dispõe de programas nas áreas de matemática, física, história, literatura, linguagens, economia, gastronomia, pedagogia, saúde, administração pública e artes.



Technical University of Liberec

Cidade: Liberec / Programas oferecidos: Graduação, Pós-graduação, MBA (ministra programas em inglês) / Vídeo:

É a única Universidade na região de Liberec. Dinâmica e de médio porte, reúne ensino técnico e universitário. Apresenta excelentes resultados nas áreas de ciência e pesquisa, com o desenvolvimento de novas tecnologias a nível mundial. Possui modernas instalações residenciais para suprir as demandas de acomodação. Além das áreas técnicas, forma também economistas, professores, arquitetos, entre outros especialistas.



The Prague School of Advertising

Cidade: Praga / Programas oferecidos: Graduação / Vídeo: https://youtu.be/e3Cge4Ur7ho

Inspirada pelo modelo escandinavo e britânico de ensino superior, a Escola de Publicidade de Praga prepara os alunos para uma carreira na indústria criativa, nas áreas de marketing, publicidade e artes visuais. Com foco em atividades práticas, os alunos participam de uma série de workshops e seminários criativos, incluindo o desenvolvimento de suas próprias startups e o trabalho em contratos reais.



Tomas Bata University in Zlín

Cidade: Zlín / Programas oferecidos: Cursos de idiomas, Graduação, Curta duração, Pós-graduação (ministra programas em inglês) / Vídeo: https://youtu.be/dAHvFZnvag8

Instituição pública de médio porte, que segue as tendências atuais do ensino superior europeu e mundial. Está entre as 40 melhores universidades do mundo no ranking da British Times Higher Education. Promove o bilinguismo em todas as esferas e o corpo discente é multicultural, vindo de mais de 70 países. Seus cursos têm foco em disciplinas técnicas e tecnologia, ciências naturais, economia, artes, informática, humanidades, logística e saúde.

University of Chemistry and Technology, Prague

Cidade: Praga / Programas oferecidos: Cursos de idiomas, Graduação, Pós-graduação, Cursos online / Vídeo: https://youtu.be/_qgkAgDX5lo

A Universidade de Química e Tecnologia de Praga é um centro natural de estudo e uma das maiores instituições de ensino e pesquisa do país com foco em química técnica, tecnologias químicas e bioquímicas, engenharia química e de materiais, química alimentar e estudos ambientais.

University of Finance and Administration

Cidades: Praga, Karlovy Vary e Most / Programas oferecidos: Graduação (ministra programas em inglês)

Com foco no trabalho científico e na cooperação internacional, a VŠFS coopera com mais de 55 universidades dentro do Erasmus+, Exchange e outros programas bilaterais na Europa, EUA, México e China. Tornou-se a primeira universidade privada do País com doutorado na área de Economia. Oferece programas de Economia, Economia do Direito, Economia da Mídia, Segurança e TI e Gestão e Comunicação de Marketing.

University of Hradec Králové

Cidade: Hradec Králové / Programas oferecidos: Curta duração, Graduação, Pós-graduação (ministra programas em inglês) / Vídeo: https://youtu.be/5dgUBh4LrpQ

Instituição pública com moderna infraestrutura e alta taxa de empregabilidade entre seus graduados. Possui taxas de inscrição acessíveis em comparação a outras universidades europeias e acomodação para os estudantes internacionais em dormitórios totalmente equipados. Oferece programas nas áreas de economia, gestão e ciência da computação; humanidades e ciências sociais; disciplinas educacionais e artísticas; programas de ciências naturais e tecnologia.



University of New York in Prague

Cidade: Praga/ Programas oferecidos: Graduação (ministra programas em inglês) / Vídeo: https://youtu.be/MDNcEJh1TjY

Uma das maiores instituições de ensino superior de língua inglesa na República Tcheca.

Concede diplomas universitários americanos e tchecos com programas totalmente em inglês. A UNYP tem uma longa história e parceria de graduação com a State University of New York, e também possui parceira com o Empire State College (SUNY, ESC).



University of Ostrava

Cidade: Ostrava / Programas oferecidos: Graduação, Pós-graduação (ministra programas em inglês)

Instituição com alto nível de qualidade em educação e pesquisa nas áreas de ciências humanas, sociais e naturais, estudos de saúde, medicina e artes plásticas. O pequene porte da Universidade permite uma abordagem individual e flexível com os alunos, além da identificação de oportunidades que ampliem suas qualificações para iniciarem suas carreiras.



University of Pardubice

Cidade: Pardubice / Programas oferecidos: Graduação, Pós-graduação (ministra programas em inglês) / Vídeo: https://youtu.be/BRZHa7fjxYI

É uma das dez melhores universidades da República Tcheca, de acordo com rankings internacionais. Possui salas de aula e laboratórios bem equipados, equipes científicas de ponta e credenciamentos institucionais em áreas-chave. Químicos e economistas, filósofos e historiadores, profissionais de saúde, especialistas em transportes, engenheiros elétricos e cientistas da computação estudaram na Universidade.

University of South Bohemia in České Budějovice

Cidade: Ceske Budejovice / Programas oferecidos: Cursos de idiomas, Curta duração, Cursos online, Graduação, Pós-graduação (ministra programas em inglês) / Vídeo: https://youtu.be/D2cVHy7a9PY

Universidade pública que representa em sua região um importante centro de pesquisa, ciência e desenvolvimento especializado em ciências naturais, humanistas e sociais, configurando em vários rankings internacionais de educação. Possui cooperação estreita com mais de 400 universidades em todo o mundo.Com foco na experiência do aluno, investem em uma estrutura moderna e funcional, promovem eventos regulares no campus, possuem refeitório com alta qualidade e preços subsidiados, cafés, jardim de infância e clube estudantil.



University of West Bohemia, Faculty of Electrical Engineering

Cidade: Pilsen / Programas oferecidos: Cursos de idiomas, Graduação, Pós-graduação (ministra programas em inglês) / Vídeo: https://youtu.be/y62QbiL5AqU

Localizada em Pilsen, metrópole com sólida tradição na indústria, educação e cerveja. Além das especialidades técnicas, a Universidade oferece programas em áreas como Humanidades e Economia. Com modernos centros de pesquisa, possui excelentes resultados em pesquisa básica e aplicada. Possibilita ao aluno construir seu próprio programa de estudos de acordo com seus interesses, em um ambiente internacional, com especialistas do mundo todo.



VSB – Technical University of Ostrava

Cidade: Ostrava/ Programas oferecidos: Graduação, Pós-graduação (ministra programas em inglês) / Vídeo: https://youtu.be/d2DOvspJcbs

Há mais de 170 anos conecta as disciplinas técnicas, econômicas, naturais e artísticas em programas de estudo modernos, respondendo aos problemas e necessidades do presente. Realiza pesquisa básica e aplicada de alto nível e, graças à tradição e cooperação com a indústria, bem como com muitas universidades nacionais e internacionais em uma ampla gama de setores, oferece soluções inovadoras em diversas áreas e grandes possibilidades de emprego para os seus graduados.