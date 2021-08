Feirante que matou jovem ao suspeitar de furto de R$ 320 se entrega à polícia

Assassino confesso do jovem Vinícius de Oliveira Lourenço, 23 anos, que foi baleado no último dia 19 no bairro de Portão, em Lauro de Freitas, Região Metropolitana de Salvador, um homem de 32 anos se entregou à polícia nesta segunda-feira (2). Segundo o atirador, o crime foi cometido por que ele suspeitava que a vítima tivesse furtado R$ 320 em espécie de sua barraca de feira.

O homem acabou preso por policiais da 34ª Delegacia Territorial (DT/Portão) ao se apresentar na unidade com o seu advogado. Havia um mandado de prisão temporária em aberto contra o homem, que não teve o nome divulgado.

De acordo com as investigações, no dia do crime, a vítima estava na Avenida Queira Deus, em um local conhecido como Coco do Pará, quando um homem fez os disparos.

“Ele informou que foi em decorrência de uma quantia de R$ 320 que estava na barraca de feira dele, onde ele guardava as coisas. E disse que no dia do crime ele foi fazer a organização das contas, deu por falta do dinheiro e foi tirar satisfação na casa da vítima”, comentou a titular da 34ª Delegacia, Andrea Barretto Arrais.

“A discussão teria se inflamado, a vítima desceu e utilizou de uma pistola para deflagrar cinco tiros”, continuou a delegada, que ressaltou ainda que este não é o primeiro crime doloso contra a vida pelo qual o suspeito responde.

“Ele já tem um processo na vara do Júri. O advogado tinha conseguido a revogação da prisão preventiva de um crime que ele cometeu em 2015, em Buraquinho, mas nós já havíamos tomado nossas providências, e conseguimos a prisão temporária dele”, finalizou. Com informações da SSP.