Feirão de carros seminovos oferece descontos de R$ 8 mil

Quem quer comprar um carro ainda este ano pode aproveitar a última edição do Feirão Duelo de Seminovos, que acontece entre esta sexta-feira (6) e domingo (8). São mais de 1.000 veículos seminovos com preços entre R$ 18.900 até R$ 150.000.

Os descontos vão de R$ 500 a R$ 8.000 e ainda será possível barganhar uma melhor avaliação de veículo em casos de trocas, transferência de propriedade, tanque cheio e outros benefícios.

Segundo a Associação de Revendedores de Veículos da Bahia (Assoveba), os compradores que preferirem financiar o veículo vão contar com a Bradesco Financiamentos, que estará no local do evento para realizar as transações. As taxas de financiamento são a partir de 0,63% a.m. e o pagamento da primeira parcela está previsto para março de 2020. Os planos de financiamento vão de 12 a 60 meses.

A estimativa é de que com as vendas se chegue ao montante de R$ 5 milhões nos três dias de evento. Essa é a quinta edição de 2019.

O evento será realizado no estacionamento do Hipermercado Extra, na Avenida Paralela. Na sexta, vai até às 20h. No sábado (7), das 9h às 19h e no domingo (8), das 8h às 18h.

“O Feirão Duelo dos Seminovos se tornou uma ferramenta importante para contribuir positivamente com os resultados de vendas das revendas participantes, as lojas chegam a incrementar até 50% no número de unidades vendidas nos meses que são realizados os Feirões”, destaca o presidente da Assoveba, Ari Pinheiro.