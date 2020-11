Feirão Limpa Nome: Salvador tem 1 mi de endividados e Serasa monta central 0800 para negociação de dívidas

Com o número elevado de pessoas inadimplentes na capital baiana, a Serasa organizou uma operação para ajudar os consumidores a regularizarem suas dívidas. A instituição montou um estande promocional no Largo do Campo Grande, em Salvador, para promover seu canal de atendimento 0800 e WhatsApp. Não haverá atendimento no local, trata-se apenas de uma ação de divulgação do Feirão Limpa Nome, que terá 50 empresas oferecendo descontos de até 99%. A intervenção promocional acontecerá de 30 de novembro a 5 de dezembro.

De acordo com a Serasa, Salvador registrou mais de 1 milhão de inadimplentes no mês de outubro. Em toda a Bahia, são mais de 3.2 milhões de pessoas em situação de dívida hoje. Gerente de marketing da instituição, Matheus Moura disse que o foco da campanha por aqui é mobilizar quem esteja circulando pela praça para gerar visibilidade para os canais de atendimento da população. Na central 0800, os inadimplentes serão atendidos por funcionários, que lhes ajudarão com orientações. (Confira ao fim os canais de atendimento)

(Foto: Arisson Marinho/CORREIO)

Por causa das medidas de restrições e de isolamento social ainda em vigor em muitas cidades brasileiras, a Serasa continua com suas agências próprias fechadas e tem priorizado o atendimento digital. E, a partir deste feirão, por WhatsApp e por telefone 0800. Para as pessoas que não possuem meios de utilizar estes canais, a empresa oferece as mesmas condições de negociação nos guichês das mais de 7 mil agências dos Correios espalhadas pelo Brasil.

CONFIRA OS CANAIS DE ATENDIMENTO:

Site: www.feiraolimpanome.com.br

Whatsapp: 11 99575-2096

Central gratuita de telefone: 0800 591 1222