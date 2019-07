Feirão na Estrada do Coco terá imóveis a partir de R$ 138 mil neste sábado (20)

Um feirão com imóveis a partir de R$ 138 mil e com condições especiais de pagamento acontece neste sábado (20), na Estrada do Coco, localizada na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

O “Feirão de Porta a Porta” é organizado pela MRV, acontecerá durante todo o dia na loja da construtora, que fica no km 02. Ao todo, serão colocados à venda 2 mil unidades de diversos empreendimentos, como Spazio Singular (Buraquinho), Solar da Praia (Vilas do Atlântico), Salvador Garden (Jardim das Margaridas), Solar dos Coqueiros (Abrantes), Solar de Maiorca (próximo do Outlet Premium), entre outros.

Para facilitar o sonho da casa própria, o feirão oferecerá ao comprador documentação grátis (registro e ITBI), entrada parcelada em até 60 vezes, sinal a partir de R$ 98 reais e descontos de até R$ 3 mil. Além disso, quem optar por comprar um apartamento já pronto para morar terá ainda o benefício de ano de condomínio grátis.

Como o evento tem parceria com o aplicativo de transporte Uber, os clientes vão contar com um motorista particular para fazer o trajeto até a loja participante. O cadastro para o agendamento com o motorista deve ser realizado através do link www.mrv.com.br/feirao ou por SMS - neste caso, é necessário mandar uma mensagem com a palavra "partiu" para o número 28064.

Serviço

O que: Feirão de Porta a Porta

Quando: 20 julho

Onde: loja da MRV localizada na Estrada do Coco, km 02

Cadastro para agendamento do Uber: https://www.mrv.com.br/feirao