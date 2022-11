Feirão oferece 20 milhões de dívidas que podem ser quitadas por até R$ 100

Já pensou aproveitar a Black Friday para quitar dívidas ao invés de adquirir novas? Isso é o que promete a oferta “Cenzão” da Serasa, que disponibiliza

20,9 milhões de dívidas que podem ser pagas com R$ 100 ou menos.

A oferta faz parte do Feirão Limpa Nome, que pode ser negociado até 5 de dezembro pelos canais digitais da empresa. Graças ao percentual de até 99% de desconto, 121,9 mil débitos podem ser quitados por apenas R$ 0,99 e 1,7 milhão custariam apenas R$ 10.

Além das ofertas de dívidas a valores baixos, o Feirão Limpa Nome de 2022 traz um conjunto de outras novidades: descontos de até 99% nas negociações; possibilidade do pagamento via Pix e da baixa da negativação instantânea; e o mutirão de negociação Serasa reúne em 2022 o dobro de empresas do ano passado.

Os consumidores que buscam renegociar suas dívidas no Feirão Serasa Limpa Nome podem acessar os canais oficiais da Serasa:



• Site:

• App Serasa no Google Play e App Store

• Ligação gratuita 0800 591 1222

• WhatsApp 11 99575–2096



Também é possível realizar a consulta e a negociação das dívidas presencialmente nas mais de 11 mil agências dos Correios distribuídas pelo país que oferecem as mesmas condições mediante o pagamento de uma taxa de R$ 3,60.