‘Feirinha da Garagem’ fomenta empreendedorismo local no Subúrbio Ferroviário

Acontece entre os dias 5 e 6 de março, das 9h às 18h, no bairro Paripe, Subúrbio Ferroviário de Salvador, a terceira edição da Feirinha da garagem, evento de valorização dos empreendedores locais. O projeto conta com serviços de moda, saúde, beleza, artesanato e gastronomia.

O projeto é idealizado por Dilmara Caetano, moradora do bairro, e vê na ação uma oportunidade de contribuir com o comércio local no pós-pandemia.

“Passamos por perdas financeiras e emocionais durante quase dois anos de pandemia. A Feirinha na Garagem surgiu com o intuito de incentivar e oportunizar esses profissionais na retomada da autoestima em seu próprio negócio, com exposição da sua marca e produto. Um espaço para se reinventar e divulgar o seu trabalho, além da interação e participação junto com a comunidade”, explica Dilmara, que também é empreendedora.

Os empreendedores que tiverem interesse em participar da feira podem se inscrever até o dia 27 de fevereiro por meio do telefone (71) 99262-8997 ou através do e-mail: feirinhadegaragemparipe@gmail.com.

Para o público, a entrada é gratuita. Será obrigatório o uso de máscara e apresentação do comprovante de vacinação. A Feirinha da garagem acontece à Rua 21 de abril, número 2.