Felicidade de professora ao ver aprovação de alunos em universidade viraliza nas redes sociais

A professora Flor Pinto foi às lágrimas ao saber da aprovação dos alunos no vestibular da uma universidade federal. Ela dá aula de Língua Portuguesa em uma escola pública de Canaã dos Carajás, interior do Pará. A emoção da professora viralizou nas redes sociais e comoveu muita gente. Nas imagens, ela pula de alegria ao mesmo tempo que chora de emoção pela conquista dos seus alunos.

Na gravação feita na sexta-feira (4), uma amiga da educadora pergunta por que Flor está tão feliz. “Ai, amiga, meus alunos estão passando na Unifesspa. Escola pública, amiga. Só a gente sabe", diz Flor, que trabalha na Escola Estadual Irmã Laura.

Ao G1, Flor contou que foi surpreendida pela repercussão do vídeo e destaca a importância de acreditar na educação como ferramenta transformadora de realidades.

"Então eu quero agradecer. Adoraria responder todas as mensagens que eu recebi. Me emociono. Recebo com muito carinho cada tempo que vocês usaram para me prestigiar. Quero dizer que sou feliz pelo o que faço e que Deus possa iluminar os gestores do nosso país e as famílias para perceberem que a educação é o único investimento seguro na vida de um indivíduo. Acredito nessa verdade”, declarou.

O vídeo chegou a ser compartilhado pelo perfil Razões para Acreditar no Instagram, acumulando mais de 428 mil curtidas. .

Assista: