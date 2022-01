Felipe Araújo testa positivo para a Covid dois dias após evento com Bolsonaro

Dois dias após participar de um evento no sul goiano com o presidente Jair Bolsonaro (PL) e outros artistas, o cantor Felipe Araújo confirmou que testou positivo para a covid-19. O anúncio foi feito nas redes sociais do artista nesta sexta-feira (7). O cantor disse que está assintomático e cumprindo isolamento em casa.

Felipe tinha shows agendados em Caldas Novas e Caraguatatuba(SP), que foram adiados.

Felipe esteve com o presidente Jair Bolsonaro (PL) e outros artistas no evento "Amigos do Marrone contra a fome", na última quinta-feira (5). Horas antes de comparecer, o político estava internado em hospital de São Paulo (SP) por causa de uma obstrução intestinal