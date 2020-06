Felipe Neto cobra posicionamento de Neymar sobre racismo: 'Não se importa'

O youtuber Felipe Neto criticou a falta de posicionamento de Neymar sobre atos de racismo e os protestos ocorridos nos Estados Unidos após o assassinato de George Floyd. No Twitter, Felipe fez um compilado de postagens recentes do jogador sem qualquer citação ao assunto.

"Vidas negras importam, mas nem todo mundo se importa", publicou o youtuber como legenda para a sequência de publicações de Neymar.

Vidas negras importam.



Mas nem todo mundo se importa. pic.twitter.com/5i5G8wVtvg — Felipe Neto ???????????? (@felipeneto) June 1, 2020

Felipe Neto tem cobrado postura de personalidades em razão das manifestações nos Estados Unidos. Ainda se referindo ao craque, o youtuber lembrou que durante as queimadas na Amazônia o atleta do PSG também não fez qualquer manifestação, ao contrário de outras personalidades do esporte.

Muitos seguidores reagiram à publicação e também cobraram a postura de Neymar.

A rodada do Campeonato Alemão, no fim de semana, por exemplo, foi marcada por manifestações. Thuram, Sancho, clubes e outros jogadores se posicionaram contra qualquer ato de racismo.