Felipe Neto critica Carlinhos Maia por festa e humorista rebate: 'Sai do meu pé'

A infame festa de Carlinhos Maia continua gerando polêmica, uma semana depois do evento. O youtuber Felipe Neto foi mais um famoso que criticou o humorista, a quem chamou de "demonho" no Twitter. Os dois discutiram na rede social.

"Aí você pensa: 'pelo menos o povo vai perceber o que é esse sujeito e vai parar de acompanhar'. Essa foi a quantidade de seguidores que essa pessoa ganhou depois que deu a festa. Detalhe para os 80 mil novos seguidores exatamente no dia da festa. Não há o que fazer, o povo não tá nem aí", escreveu Felipe Neto na rede, mostrando que Carlinhos conseguiu mais seguidores após a festa, mesmo com as críticas.

Ele seguiu apostando que o humorista vai aparecer em breve se dizendo arrependido. "Anotem aí: dentro de pouquíssimo tempo ele vai aparecer ou com um vídeo de arrependimento, chorando... Ou fazendo uma doação filmada, chorando. Ou os dois", completou.

Felipe rebateu algumas críticas que recebeu porque o irmão, Luccas Neto, vai fazer um espetáculo. Ele destacou que o público manteve distanciamento, uso de máscaras foi obrigatório e não houve relatos de pessoas infectadas com covid-19, ao contrário da festa de Carlinhos. Ainda assim, destacou que é contra espetáculos nesse momento da pandemia. "'Ah mas o Luccas Neto fez espetáculo dia 20' .Eu não sou o meu irmão. Fiquei sabendo agora e tô falando com ele. Mas uma diferença: o público foi impedido de se aglomerar, máscara foi obrigatória e distanciamento de 3 metros. NENHUM caso de contaminação. Mesmo assim, sou contra". garantiu.

Ele continuou. "E quem criticou o 'demonho' fui eu. Felipe Neto, 32 anos, praticamente sem pisar na rua desde março, responsável por absolutamente ZERO contaminações".

Carlinhos Maia não gostou. "Demônio é seu c... uma peste dessa que passou a vida toda falando mal de todo mundo. Errado pra caralh* também, vive julgando os outros! Sai do meu pé chulé", escreveu o humorista. Ele ainda respondeu comentários de outros famosos, como Rafinha Bastos, que disse que Carlinhos Maia deveria sumir ("Espere sentado, fedorento") e Felipe Castanhari ("Lá vem o frank sten jr", possivelmente tentativa de se referir a Frankstein).

Felipe não respondeu diretamente a Carlinhos. "Gente se eu for responder cada subcelebridade q me ataca nas redes sociais, eu não vou ter tempo pra fazer o canal q vcs tanto amam. Não dêem importância pra isso", escreveu, apenas.

O Natal da Vila, como foi chamada a festa de Carlinhos, aconteceu em Penedo (AL), reunindo famosos. A festa foi duramtente criticada e pelo menos dois famosos que foram à celebração ficaram doentes - o ex-BBB Victor Hugo, que chegou a ser internado mas já teve alta, e a influencer Mileide Mihaile, que está cumprindo quarentena em casa. Além disso, segundo o colunista Erlan Bastos, 47 pessoas que trabalharam no evento estão com covid-19. A organizadora do evento negou as contaminações.