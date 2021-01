'Felipe Neto jogava bola há meses', diz empresário que fez vídeo

O youtuber Felipe Neto joga bola com os amigos constantemente mesmo durante a pandemia, segundo Cláudio Soares, o Malagueta, que também joga no mesmo complexo de campos society, na Barra da Tijuca. A situação não foi apenas uma vez, diz Malagueta, que filmou Felipe Neto jogando, em vídeo que viralizou e fez o rapaz pedir desculpas.

O empresário de grupos de pagode contou ao Uol que resolveu gravar o vídeo no dia 28 de dezembro, mostrando Felipe jogando, por conta das críticas do youtuber às aglomerações. Felipe é um defensor do isolamento social como prevenção à covid-19, assim como determinam os órgãos sanitários.

Nas imagens, ele aparece filmando Felipe, que está jogando no gol, e sendo abordado por seguranças do youtuber. "Achei muita hipocrisia do Felipe Neto. Ele tinha falado que estava desde março em casa, o que já era uma mentira. Quando ele falou do Carlinhos Maia, ele também atacou os profissionais da música. Quis mostrar que ele fala 'fique em casa', mas não segue a risca", diz o empresário.

No último dia 25, após relatos de contaminações em uma grande festa de Natal de Carlinhos Maia, Felipe escreveu no Twitter: "E quem criticou o demonho fui EU. Felipe Neto, 32 anos, praticamente sem pisar na rua desde março, responsável por absolutamente ZERO contaminações".

Chamado até de "herói" por ter "desmascarado" Felipe, Cláudio diz que não tem nada contra o youtuber, só quis mostrar que ele estava mentindo. "Eu poderia ter postado antes, ele não parou de ir (jogar). Até tirei fotos, mandei para os meus filhos e não compartilhei. Um artista que sai de casa e faz um show, com autorização dos órgãos públicos, o cara quer levar comida para os filhos. O Felipe Neto jogando bola com os amigos quer o quê?", questiona.

Felipe Neto, que pediu desculpas por ter errado "ao jogar um último futebol do ano", negou ter mantido o hábito e jogar regularmente. Ele afirmou em nota que jogou quatro vezes, todas no final do ano.

Veja a nota:

A assessoria de imprensa de Felipe Neto afirma que o comunicador digital já se pronunciou e se retratou acerca do ocorrido. Ademais, é inverídica a informação quanto a frequência do mesmo nos jogos. Ele participou de quatro partidas pontuais, todas ao final do ano. Por esta razão, ao contrário do que foi afirmado, sua presença não se tornou um hábito frequente em momento algum durante a pandemia.