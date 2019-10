Felipe Titto tem infecção na perna após ser mordido por cachorro

Parece que a mordida que Felipe Titto sofreu de seu cachorro, chamado Thor, foi mais séria do que se imaginava. Após levar 15 pontos e ter que começar a usar bengala, o ator de A Dona do Pedaço contou para seus seguidores que o machucado infeccionou.

"Minha perna começou a ficar inchada, muito chato só falar disso nos Stories. Mas enfim, fui no hospital e estou com uma leve infecção", disse ele em vídeos publicados no Instagram.

"Tive que trocar o antibiótico. Mas, enfim, não estava conseguindo por a perna no chão. Espero melhorar. Seguimos com a programação quase normal", completou ele.

Titto teve também que tomar vacinas antirrábica e antitetânica. Ele ainda fez questão de deixar bem claro, diversas vezes, que o cachorro não tem culpa e até conversou com a equipe do programa "Encontro com Fátima Bernardes".

"Eu falei com eles ao vivo no programa, explicando como foi a história da mordida do Thor e deixando obviamente claro mais uma vez que ele não teve culpa nenhuma, que ele foi me impedir de cair na água com medo que eu me afogasse ou alguma coisa do tipo, grudou no meu tornozelo e acabou rasgando", explicou.

Relembre

O ator Felipe Titto passou por um apuro no último domingo (27). Após gravar alguns stories preparando a piscina para dar um mergulho, o ator, antes de cair na água, foi mordido na perna por seu cachorro da raça American Bully. No Instagram, o artista mostrou o seu ferimento.

“Ó a presepada fim de domingo. Fui pular na piscina, o Thor tem meio que um trauma, ele não gosta que eu nade. E isso aqui foi o que eu coloquei para estancar o sangue [mostrando um pano]. Vou dividir com vocês esse primeiro momento. Fui pular e ele foi me segurar pelo tornozelo. E aí ele me mordeu na perna”, relatou Titto nos stories.

Após o registro, Felipe publicou um texto explicando o ocorrido e alertando os seguidores sobre imagens fortes [já que ele iria mostrar as suturas feitas no hospital]. “Agora na sequência do exato momento em que eu gravava o boomerang de um mergulho, e o Thor (meu American Bully) tentou me impedir de mergulhar com uma leve mordida no tornozelo! Bom domingo”, escreveu o ator.

Ferimentos causados por Thor (Foto: Reprodução)

Na unidade de saúde, Felipe também mostrou o momento em que estava o médico fazia a sutura do ferimento — (foram 15 pontos ao total). Em entrevista à revista Quem, Titto explicou: “O Thor é adotado, então não conheço todos os traumas dele, mas ele fica apavorado quando alguém entra na água. E ele tenta salvar mesmo. Foi o que aconteceu, quando ele me viu pular, tentou me puxar pelo tornozelo”, revelou.