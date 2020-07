Feminicídios têm redução de 150% no mês de junho na Bahia

Os feminicídios, no mês de junho deste ano, tiveram redução de 150%, na Bahia. Foram seis casos, no último mês, contra 15 contabilizados em maio. A Região Metropolitana de Salvador (RMS), composta de 13 cidades, não teve registro. Na capital ocorreram duas mortes em junho, contra três no mês anterior. Nas cidades do interior aconteceram quatro casos, contra 12 em maio.

Na Bahia, as mulheres contam os serviços da Operação Ronda Maria da Penha (ORMP), especialmente para aquelas com medidas protetivas, e das Delegacias e Núcleos Especiais de Atendimento à Mulher (Deams e Neams). Qualquer denúncia de violência doméstica pode ser realizada através do telefone 190. A viatura mais próxima do local será acionada imediatamente.