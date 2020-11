Feminismo, sororidade e a ocupação de mulheres negras nos espaços políticos. Esse é o tema do programa Conexões Negras desta sexta-feira (27). O programa, que é apresentado pela jornalista Midiã Noelle (@midi.noelle) às 18h no Instagram do @correio24horas receberá Laina Crisóstomo (@lainacrisostomo) . Ela é advogada feminista, mulher negra, lésbica, gorda, mãe, candomblecista, antiproibicionista, fundadora da ONG TamoJuntas e vereadora eleita na Câmara Municipal de Salvador pelo Psol através de mandato coletivo.