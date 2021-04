Fenômeno Juliette: Paraibana ultrapassa Rafa Kalimann e se torna 3ª BBB mais seguida

Juliette Freire, do BBB 21, segue derrubando recordes e mostrando a força da sua torcida, os 'cactos'. A paraibana deixou mais uma campeã de curtidas para trás e se tornou, nesta quarta (15), a terceira BBB mais seguida da história do programa no Brasil.

É dela também o recorde no Instagram de um milhão de curtidas em seis minutos.



Juliette ultrapassou Rafa Kalimann, do BBB 20, e agora tem pouco mais de 21 milhões 208 mil seguidores no Instagram. Para se ter uma ideia da força da paraibana nas redes sociais, ela só está atrás da apresentadora Sabrina Sato, que tem 29,5 milhões de seguidores, e participou do BBB 3 em 2003, e da atriz Grazi Massafera, que tem 23,3 milhões de seguidores, e participou do BBB 5, em 2005.



O fenômeno Juliette também é sucesso fora das redes sociais. Deputados da Paraíba aprovaram, na última terça (13), a mais alta honraria da Assembleia Legislativa para Juliette.



A advogada paraibana vai receber a Medalha Epitácio Pessoa, que homenageia personalidades por sua importante contribuição à Paraíba. A honraria foi aprovada por todos os 36 deputados do estado.