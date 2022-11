Fera Investimentos vai construir residencial de luxo na Rua Chile  

Residencial do Fera na Rua Chile será lançado em 2023 (Foto: Divulgação)

A primeira rua do Brasil vai ganhar, em breve, um residencial de luxo. O projeto ousado, em plena Rua Chile, no Centro Histórico de Salvador, está sendo tocado pela Fera Investimentos, em parceria com investidores.

Localizado próximo ao Fera Palace Hotel, o edifício abrigará 12 apartamentos com design de interiores exclusivo, um por andar, e será entregue aos moradores totalmente mobiliado e decorado, com projeto individual para cada apartamento. E tem mais: as varandas terão vista para a Baía de Todos-os-Santos e o rooftop contará com a piscina em parede de vidro mais alta de Salvador.

“O objetivo da Fera Investimentos com este novo projeto é promover o Centro Histórico como bairro possível de ter moradias diversas e trazer o próprio soteropolitano para viver a Rua Chile”, explica o CEO da empresa, Antonio Mazzafera.

Edifício terá 12 apartamentos (Foto: Divulgação)

Tem mais

De acordo com Mazzafera, outros equipamentos vêm sendo implantados pelo Grupo na região, como o Fera Palace Hotel, o Premium Car Park e o Palacete Tira-Chapéu. “Desde então, o foco vem sendo possibilitar a ocupação por moradores e assim contribuir para que o Centro Histórico tenha vida pulsante durante dia e noite, sete dias por semana”, afirma. Em tempo: declarado Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco, o Centro Histórico de Salvador possui o maior conjunto arquitetônico colonial da América Latina. São cerca de três mil edificações construídas nos séculos XVIII, XIX e XX.

Restaurante Amado receberá evento de fim de ano do Alô Alô Bahia (Foto: Divulgação)

Alô Alô Bahia reúne lideranças empresariais para evento de fim de ano

O Alô Alô Bahia, maior portal social e empresarial da Bahia, promove seu tradicional evento de fim de ano, em 12 de dezembro, a partir das 13h, no Restaurante Amado, em Salvador. O ‘Almoço de Negócios’ vai reunir lideranças, empresários, executivos e agentes de transformação para dialogar sobre o futuro. O Alô Alô possui o compromisso de ser protagonista de grandes debates da atualidade, promovendo eventos empresariais de grande relevância e impacto na sociedade. Em 2022, o site realizou encontros com o publicitário Nizan Guanaes e o historiador Leandro Karnal e, ao lado do Jornal CORREIO, organizou o I Fórum ESG da Bahia, que contou com a participação de especialistas com ampla experiência em questões ambientais, sociais e de governança corporativa.

Mariana Lisbôa (Foto: @davidsofotografia/@jotta_photopro)

Presença baiana

Head Global de Relações Corporativas da Suzano S/A, Mariana Lisbôa integra, mais uma vez, a comitiva da companhia que embarcou para a COP 27, em Sharmel Sheikh, no Egito. A executiva baiana foi acompanhada do CEO, Walter Shalka, do diretor executivo de Relações Corporativas, Luís Bueno, e de Cristiano Oliveira, líder de Novos Negócios. Mariana embarcou na quinta-feira (10) e retorna na próxima sexta-feira.

Ewerton Visco e Erla Ribeiro (Foto: Alô Alô Bahia)

Casamento intimista

O executivo Ewerton Visco e a arquiteta Erla Ribeiro trocaram alianças, em uma cerimônia civil que reuniu familiares e amigos próximos do casal. A celebração, nessa sexta-feira (11), aconteceu no apartamento onde moram, na Ladeira da Barra, em Salvador. Ewerton é o diretor regional Norte e Nordeste da Aliansce Sonae, empresa que administra diversos shoppings pelo país.

Matheus Medeiros (Foto: Elias Dantas/ Alô Alô Bahia)

Novo conceito

A Track&Field inaugurou, terça-feira, no Salvador Shopping, uma Experience Store criada para conectar os clientes a um universo de experiências ligadas ao bem-estar e à vida saudável. Além de conhecerem a loja, os convidados assistiram a um pocket show de Vini Rodrigues com participação de Felipe Pezzoni. “Este é um presente para nosso cliente e potencializa novas experiências e relacionamentos com a marca. Trazer o Vini e o Felipe para estarem com a gente essa noite foi o banho de axé e boas energias para o espaço”, declarou Matheus Medeiros, franqueado da marca.

Visita

A ministra do Supremo Tribunal Federal (STF), Cármen Lúcia, virá a Salvador para participar de evento especial. A jurista estará presente no Encontro Nacional da Jovem Advocacia (ENJA), que será realizado entre os dias 30 de novembro e 02 de dezembro, no Centro de Convenções.

Bat-Mitzvá

Uma turma poderosa embarca nos próximos dias para Nova York, onde será realizado o bat-mitzvá (cerimônia que insere o jovem judeu como um membro maduro na comunidade judaica) de Dani Safra Szajman, filha de Esther Safra Sjazman e Claudio Szajman. A celebração irá acontecer, sábado (19), no American Museum of Natural History. A avó de Dani, Chella Safra, estará presente e oferecerá um jantar especial na noite anterior.