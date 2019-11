Feriadão: 20 mil pessoas vão deixar Salvador pela rodoviária; haverá 170 linhas extras

Entre os dias 14 e 17 de novembro serão disponibilizados 170 horários extras no Terminal Rodoviário de Salvador, além dos 540 horários regulares ofertados diariamente. A expectativa de embarque durante o feriadão é de aproximadamente 20 mil pessoas para o período.

O movimento de embarque começa a se intensificar na quinta-feira (14) quando os passageiros passam a embarcar na capital para aproveitar o feriado da Proclamação da República, celebrado neste ano na sexta-feira (15), dia em que se espera maior fluxo de passageiros no terminal.

Algumas empresas disponibilizam a compra de passagens pela internet e/ou telefone. Em nota, a Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba) recomendou que os passageiros antecipem a compra dos bilhetes, que também estão à venda nos guichês das empresas, na rodoviária. "Para garantir um embarque tranquilo no dia da viagem, os usuários do sistema devem chegar ao terminal com 30 minutos de antecedência ao horário de partida do ônibus", disse a Agerba.