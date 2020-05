Feriadão antecipado: Confira o que abre e fecha nesta segunda-feira (25)

A semana começa com feriadão, mas não é para ninguém sair de casa nem viajar. A antecipação em todas as cidades do estado dos feriados de São João (24/06) e da Independência da Bahia (02/07) para hoje e amanhã (25 e 26/05), respectivamente, é mais uma medida para aumentar o isolamento social e conter o avanço da contaminação pelo coronavírus. O objetivo é o de reduzir a taxa estadual de transmissão que está, hoje, em torno de 5% e é por volta de 6% na capital.

Em Salvador, a prefeitura antecipou também o feriado de Nossa Senhora da Conceição, padroeira da Bahia, de 8 de dezembro para esta quarta-feira (27), com o mesmo intuito. A decisão foi tomada na sexta-feira (22) em coletiva virtual conjunta concedida pelo governador Rui Costa e pelo prefeito de Salvador, ACM Neto. Ambos, assinaram os decretos no sábado (23).

E o momento não é de férias mesmo. A psicóloga Mara Oliveira, entendeu a importância de se manter em casa nos próximos dias. “Vejo que tem muita gente que ainda não pensa coletivamente e nem nelas mesmas. As pessoas acabam ignorando o risco porque acham que não serão atingidas, que está acontecendo só com os outros. Mas, esse feriado não é férias, nem para curtir. Porém, sei que vou ver várias pessoas aqui no prédio recebendo visitas, infelizmente”, afirma a psicóloga Mara Oliveira.

É justamente esse tipo de atitude que preocupa. A decisão conjunta do governado do estado Rui Costa e do prefeito de Salvador, ACM Neto seguem uma estratégia adotada por outros estados do país como São Paulo. Lá, a antecipação dos feriados da Consciência Negra e de Corpus Christi, na última semana, melhorou o índice de isolamento na capital paulista, passando de 49% na terça-feira (19) e para 51% no dia seguinte (20). No estado, a taxa ficou em 48% e 49%, respectivamente.

“O objetivo da medida é dar uma rasteira nos índices de contaminação para que a gente possa acabar a semana com patamares muito mais baixos. Assim, quem sabe, a gente não começa a planejar a retomada das atividades a partir de junho”, afirmou o governador durante o anúncio.

Já ACM Neto destacou a extensão das medidas para quinta e sexta na capital baiana. “Com isso, nós teremos, aqui em Salvador, segunda, terça e quarta, de feriados. E vamos estender as medidas para quinta e sexta-feira. Portanto, toda próxima semana com atividades suspensas, exceto as essenciais: supermercados, farmácias, agência bancária. As agências só vão estar funcionando quinta e sexta”.

O que funciona

A expectativa é de que os cinco dias de isolamento social reforçado reduzam ainda mais a taxa de transmissão do novo coronavírus e consiga diminuir o ritmo de ocupação dos leitos clínicos e de UTI, cujo colapso está previsto para o final deste mês.

Além Salvador, Feira de Santana, Lauro de Freitas, Itabuna, Ilhéus, Jequié, Candeias, Ipiaú e Camaçari também vão antecipar seus feriados. As cidades, inclusive, estão entre as que registraram os maiores números de casos de contaminação acima de 100 ocorrências.

Como a lei estadual determina que a segunda e a terça serão feriados os bancos estão proibidos de funcionar, exceto a Caixa por conta do pagamento dos benefícios. Entre os serviços essenciais que estão funcionando na pandemia, podem abrir nos dias de feriado farmácias e supermercados. Agências bancárias voltam a funcionar na quinta (28) e na sexta (29). A Secretaria de Desenvolvimento e Urbanismo (Sedur) vai contar com o apoio da Polícia Militar da Bahia (PM-BA) para garantir o cumprimento dos decretos (veja no box abaixo a lista completa dos serviços).

No entanto, em edição extra do Diário Oficial do Município, o prefeito ACM Neto pretende estender a suspensão para a quinta e sexta-feira. O decreto municipal destaca entre a restrição de atividades nos dias 28 e 29 de maio, os negócios informais, incluindo ambulantes e feirantes. Fica mantido em vigor para os estabelecimentos que não tiveram suas atividades suspensas, as regras de uso de máscaras, higiene e limitação de público.

Para o presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (Fecomércio-BA), Carlos Andrade, o setor está alinhado com as orientações da prefeitura e do governo do estado. “Entendemos e estamos de acordo com a posição do prefeito e do governador. A gente quer o bom senso”, afirma.

Ele acrescenta que é preciso evoluir no planejamento para o retorno da atividade econômica e reforça ainda, a falta de crédito para os negócios nesse momento de pandemia. “Queremos que tudo seja feito com segurança. Porém, estamos muito preocupados com a morte das nossas empresas e com o desemprego. O dinheiro dos bancos não estão chegando para o pequeno, o MEI e o médio”, completa Andrade.







ABRE E FECHA DO FERIADÃO ANTECIPADO

Drives e delivery de shoppings

Shopping Barra Nos dias 25 a 27 de maio, o drive-tru vai funcionar das 12h às 20h.

Center Lapa O esquema drive-thru e o delivery funciona vai funcionar de segunda a sábado das 12h às 20h.

Shopping da Bahia Nos dias 25, 26 e 27 de maio o esquema de funcionamento é o seguinte: A Caixa Econômica Federal vai funcionar das 8 às 14h com acesso exclusivo do público pela portaria principal. A Clínica Clivale Mais, Das 7 às 17h com acesso exclusivo pelo Estacionamento D. Já o Drive SDB vai operar das 12 às 20h no Estacionamento I1, conforme agendamento com a equipe de marketing (marketing@shoppingdabahia.com.br).

Salvador Shopping e Salvador Norte Shopping O drive vai funcionar das 12h às 20h.

Shopping Cajazeiras De 25 a 27 de maio estão fechadas as operações ora consideradas como serviços essenciais: Banco Santander, Lotérica, Petmixx e Correios. Nos dias 28 e 29, as operações retomam seu funcionamento em horário reduzido das 9h às 17h.

Shopping Itaigara O drive vai funcionar na segunda, terça e quarta-feira, das 12h às 20h

Shopping Bela Vista O drive funciona normalmente, nos dias 25, 26 e 27 das 12h às 20h.

Shopping Paralela O delivery e o drive-tru também estarão funcionando das 12h às 20h.

Feira Boulevard (Feira de Santana) O drive e serviços essenciais funcionam de segunda a quarta.

Parque Shopping Bahia (Lauro de Freitas) Não vai funcionar drive-thru.





Supermercados

GBarbosa O horário de funcionamento vai vairar de acordo com unidade: Costa azul e Iguatemi, das 7h às 20h; Brotas, Guarajuba, San Martin, Lauro de Freitas, Pau da Lima e Cabula, 7h às 19h e Shopping Bela Vista, 9h às 20h.

Perini Nos dias 25, 26 e 27, as lojas da Pituba, Barra, Graça e Vasco da Gama funcionam das 7h às 18h.

Mercantil Rodrigues As lojas de Salvador, Feira de Santana e Juazeiro vão funcionar das 7h às 20h. As lojas de Lauro de Freitas, das 6h às 19h.

Extra Funcionamento Normal, das 7h às 22h.

Rede Pão de Açúcar As lojas ficam abertas normalmente das 7h ás 22h.

Atakarejo Nos feriados dos dias 25, 26 e 27, as lojas também abrem normalmente às 7h. Somente as unidades da Baixa do Fiscal (PJ e Varejo) abrem às 7h30. No dia 26 de maio, a loja de feira de Santana irpa fechar ás 16h.

RedeMix As lojas vão abrir todos os dias e a partir desta segunda-feira (25), passam a abrir mais cedo, a partir das 6h30. O horário de funcionamento de cada loja pode ser consultado no site redemixsupermercados.com.br/supermercados

Hiper Ideal As lojas abrem normalmente e variam apenas o horário de abertura de uma unidade para outra. Todas estão fechando às 20h. Para consultar os detalhes do horário é só acessar o site www.hiperideal.com.br/institucional/nossas-lojas.

Assaí Atacadão As lojas estarão abertas todos os dias e que os horários podem ser consultados no site www.assai.com.br ou app Assaí.





Outros estabelecimento e serviços

Ferreira Costa A loja vai funcionar na segunda, terça e quarta de 8h às 19h30.

Bancos As agências ficam fechadas na segunda (25) e na terça (26), exceto, as da Caixa para pagamento do benefício emergencial. Na quinta e na sexta-feira todos os bancos voltam a funcionar normalmente.

Feira de São Joaquim Na segunda e na terça-feira, a Feira de São Joaquim vai funcionar das 6h ao meio-dia.

Ferry e lanchas Apesar de existir um decreto que estabelece a suspensão das travessias aos sábados, domingos e feriados, na segunda-feira (25), correspondente ao feriado de São João, o Sistema Ferry-Boat e o Sistema de Lanchas vão operar até as 14 horas.