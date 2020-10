Feriadão de 12 de outubro será o melhor para o turismo desde março

Ainda não há remédio muito menos vacina para o coronavírus. Mas parte das pessoas que ficaram em isolamento social nos últimos sete meses estão cansadas e buscando quebrar essa rotina, por isso, acabam optando por viagens curtas, as famosas “escapadas”. É justamente esse desejo coletivo por algo diferente que faz o setor de turismo ensaiar uma retomada na Bahia.

O cenário ainda está longe do ideal, mas o feriadão desde 12 de outubro, dia da Nossa Senhora Aparecida, deve ser o melhor desde março, quando a pandemia atingiu o Brasil. Em Salvador, a taxa de ocupação dos hotéis deve ficar entre 30 e 35%, informa Roberto Duran, presidente da Salvador Destination.

A Associação Brasileira da Indústria de Hotéis da Bahia (ABIH-BA) não sabe precisar a taxa de ocupação prevista para a data, mas espera que o índice fique, pelo menos, acima de 50% para os hotéis abertos de Salvador.

A Federação Baiana de Hospedagem e Alimentação (Febha) é mais otimista. Segundo o presidente da entidade, Silvio Pessoa, a taxa de ocupação na capital deve ficar na faixa dos 60% para o feriadão. Já outras localidades turísticas, como Porto seguro, Morro de São Paulo e o Litoral Norte, devem registrar entre 70% e 80% dos seus leitos ocupados.

Nem com o otimismo, a ocupação dos hotéis de Salvador deve se aproximar do que era registrado no mesmo período de 2019, quando a taxa estava na casa dos 80%, segundo a Febha. Nos outros pontos turísticos mais procurados da Bahia a situação é melhor podendo atingir a faixa dos 80% de leitos ocupados, como ocorreu no feriadão do dia das crianças do ano passado.

Litoral em alta

Na capital baiana a recuperação é lenta, mas outros destinos na Bahia estão tendo índices melhores, como Porto Seguro, Itacaré, Morro de São Paulo e, principalmente, Litoral Norte.

“Esses destinos estão com alta procura principalmente de pessoas saindo de Salvador, que querem entrar num carro com a família para descansar durante o fim de semana, mesmo que seja só para alugar uma casa na Linha Verde e curtir uma piscina”, explica Luís Leão, presidente do Sindicato das Empresas de Turismo da Bahia (Sindetur).

O fato dos destinos de sol e praia, como Porto Seguro e Itacaré, estarem abertos há mais tempo impacta a escolha do local para passar o feriadão, aponta o Secretário de Turismo da Bahia, Fausto Franco. “As pessoas se sentem mais seguras para ir”, diz.

Para o gestor, nesse momento, a procura é por lugares com menos aglomerações, o que também incentiva a visita a cidades do interior da Bahia. Franco ressalta que o movimento de turistas ainda é tímido se comparado com o período anterior à pandemia, mas demonstra o processo de retomada do setor. Procurada, a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Secult) não respondeu até o fechamento desta edição.

O pouco mais de um mês de diferença entre o 7 de setembro e o 12 de outubro vai fazer diferença no turismo. Um dos fatores apontados pelo presidente da Febha é a liberação do transporte intermunicipal no estado, em 28 de setembro.Pesa contra Salvador também as medidas de restrição presentes na cidade.

“Com praias e museus fechados o número de atrativos diminui. Então, o turista que está disposto a entrar num avião acaba optando por Balneário Camboriú, Gramado e outras capitais nordestinas. Não que essas medidas sejam negativas. Elas dificultam que futuramente o número de casos de covid-19 em Salvador aumentem exponencialmente e seja necessário fechar ainda mais atividades”, pondera Roberto Duran.

Apesar da reabertura de mais destinos desde o 7 de setembro, muitos ainda trabalham com restrições. “Deve-se viajar com cautela e respeitando as regras, com uso de máscara, álcool. Ainda estamos em uma pandemia”, ressalta o secretário Fausto Franco.

Perfil do turista

O trade turístico também avalia que houve uma mudança no perfil dos viajantes. As pessoas estão evitando entrar em ônibus, aviões e transportes coletivos em geral, dando preferência a destinos próximos, que dê para ir de carro com a família e amigos.

“As pessoas estão na sede de sair de casa. Estão buscando qualquer coisa, mesmo que seja apenas para respirar coisas novas e descansar num lugar diferente. É mais para quebrar a rotina”, avalia Luís Leão.

Os turistas também devem percorrer distâncias menores para viajar, aponta Pessoa. Os mineiros, por exemplo, procuram as praias de Porto Seguro, enquanto, os turistas de Aracaju devem passar o dia das crianças no Litoral Norte. “Acredito muito nos visitantes do interior do estado ou de estados vizinhos”, pontua o presidente da Febha.

Para o secretário de turismo da Bahia, a busca pelas viagens mais próximas também ocorre pela baixa oferta de voos. “Vamos para 35% de oferta da malha a aérea na comparação com o número de voos antes da pandemia. É difícil achar voos e quando acha, os preços são pouco convidativos”, afirma Franco.

Por enquanto o público que voltou a “turistar” é aquele de até 40 anos, em sua maioria. Os idosos e aposentados, grandes impulsionadores do turismo do Brasil, ainda estão mais relutantes. “Isso é um problema porque essas pessoas, que são quem tem tempo e dinheiro, formam o grupo de maior risco da covid-19. Com isso estão preferindo ficar em casa esperando as condições melhorarem”, diz Luís.

No período que se comemora o dia das crianças, muitas famílias têm buscado viajar com os pequenos, aponta o presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis da Bahia (ABIH-BA), Luciano Lopes. “A maioria das pessoas viaja por lazer, o que tem predominância das famílias”, aponta o presidente, que ainda indica que muitos paulistas têm procurado Salvador para passar o feriadão já que a malha aérea favoreceu essa conexão.

Resorts

A lista de destinos preferidos mudou. Festas e badalação perderam espaço para sossego e tranquilidade. “O turista não está viajando para conhecer um lugar diferente. Ele quer apenas descansar e sair da rotina. Por isso lugares como resorts estão tendo uma procura maior que a média, por eles oferecerem toda a estrutura e segurança”, exemplifica Luís.

Para a presidente da seccional baiana da Associação Brasileira de Agências de Viagens (Abav-BA), ngela Carvalho, os resorts do Litoral Norte saem na frente por oferecerem um turismo em ambiente aberto e com atividades ao ar livre. “Assim como os resorts, os destinos de praia do interior da Bahia chamam atenção”, pontua.

No Gran Hotel Stella Maris, o cenário é mais animador para o feriadão. A diretora de Vendas e Marketing do resort, Viviane Pessoa, estima que a taxa de ocupação do empreendimento para a data é de, pelo menos, 80%. Apesar de significativa, a procura por reservas no hotel caiu, assim como o valor da diária média. O hotel está com 100% dos leitos abertos.

“O período do dia das crianças sempre é interessante e tem um bom nível de ocupação. Mesmo com a pandemia, estamos tendo uma procura muito grande para a data, que culmina com o recesso de algumas escolas particulares. Isso junto com a desaceleração nas taxas de contágio do coronavírus motiva os visitantes”, indica a diretora do Gran Hotel Stella Maris.

Diretora Comercial Brasil do Palladium Hotel Group aponta que principais visitantes nordestinos do hotel são da Bahia e de Sergipe (Foto: Fernando H. Mazzuco)

O Gran Paladium Imbassaí está com 70% de ocupação para o feriado do dia 12, o que é o máximo já que parte dos leitos está fechada. Segundo a Diretora Comercial Brasil do Palladium Hotel Group, Carollina Abud, os principais visitantes do hotel são da Bahia e de Sergipe. Do sudeste, a maior parte dos hóspedes são de São Paulo e Minas Gerais; e Brasília e Goiânia no centro oeste.

O Tivoli Ecoresort Praia do Forte registra o melhor feriado desde o início da retomada, com a maior parte dos hóspedes de fora do estado, sobretudo de São Paulo. O hotel do Litoral Norte trabalha com 60% da capacidade total de leitos e todos estão reservados.

Antes da pandemia, a ocupação dos leitos no Tivoli Ecoresort Praia do Forte era de 90% a 100% para feriados como o de 12 de outubro. Desde a reabertura, o hotel possui uma ocupação média de 40% dos leitos totais, o que representa uma taxa de ocupação de 70% da capacidade atual do empreendimento.

O presidente da ABIH indica ainda que as reservas têm sido feitas mais em cima da hora. Antes da pandemia, em um feriado como esse, os leitos estariam comercializados 20 dias antes da data. Agora, Lopes acredita que até a próxima quinta-feira (8) e sexta (9) ainda devem receber novas reservas.

O turismo só deve voltar à normalidade após a vacina ou a descoberta de algum remédio eficiente no tratamento do coronavírus. Atualmente, a ocupação dos hotéis melhora entre a noite de quinta-feira e sábado, mas amarga índices baixos durante a semana, o que não permite que os empreendimentos consigam equilibrar suas contas. Na noite de última segunda, apenas 28,31% dos leitos disponíveis em Salvador estavam ocupados.

Redução no IPTU

20% dos hotéis que fecharam as portas provisóriamente em Salvador ainda não retornaram. E aqueles que estão recebendo hóspedes continuam operando no vermelho.

Para diminuir o prejuízo deste setor, o prefeito ACM Neto sancionou a lei, aprovada na Câmara dentro do pacote elaborado pelo Executivo de incentivos fiscais para diversos setores nesse momento de crise sanitária, que estabelece o desconto de 40% no IPTU de 2021 para estabelecimentos inseridos no Programa Especial de Incentivos Fiscais à Atividade Turística (Proturismo).

“Essa redução é muito positiva para diminuir o custo nos hotéis, que estão passando por grande dificuldade neste período. Essa redução, que serve para minimizar os impactos da pandemia, irá beneficiar todos os estabelecimentos que aderiram ao programa”, comemora Luciano Lopes.

Locais mais procurados

Litoral Norte

Porto Seguro

Morro de São Paulo

Itacaré



Destinos abertos**

Imbassaí

Diogo

Santo Antônio

Costa do Sauípe

Praia do Forte

Itacaré

Cairu (incluindo Morro de São Paulo e Boipeba)

Camamu

Valença

Taperoá

Igrapiúna

Ituberá

Porto Seguro

Arraial d’Ajuda

Trancoso

Caraíva

Santa Cruz Cabrália

Maraú

Lençóis

Mucugê

Prado

Caravelas – Abrolhos

Vitória da Conquista

Bonito

Campo Formoso

Jacobina

Migual Calmon

Miragaba

Ourolândia

Pindobaçu

Senho do Bonfim

Quixabeira

Utinga

Paulo Afonso

Jandaíra

Entre Rios

Conde

Lauro de Freitas

Esplanada

Dias D´Ávila

Camaçari

Alcobaça

Itamaraju

Mucuri

Nova Viçosa

Prado

Teixeira de Freitas

*Com orientação da chefe de reportagem Perla Ribeiro

** destinos cuja reabertura foi informada à Secretaria de Turismo do Estado da Bahia (Setur) até 6 de outubro