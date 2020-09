Feriadão teve 15 afogamentos e dois óbitos nas praias de Salvador

O feriado prolongado - de sexta-feira, 4 de setembro, até está segunda-feira (7), feriado da Independência - teve 15 afogamentos e dois óbitos em praias de Salvador, segundo informou a Coordenadoria de Salvamento Marítimo de Salvador (Salvamar). As ocorrências foram registradas em Piatã, Jaguaribe, Itapuã e Stella Maris. Segundo a Salvamar, as duas vítimas que morreram foram do sexo masculino.

Por conta das medidas restritivas da prefeitura para conter a disseminação do coronavírus na cidade, as praias seguem interditadas por força do decreto municipal 32.272. Mesmo assim, houve quem fosse flagrado descumprindo as regras. No feriadão, cerca de 60 agentes da Guarda Civil Municipal (GCM) orientaram centenas de pessoas sobre as regras vigentes, retirando aquelas que ocupavam a areia em ação que percorreu 50 quilômetros de litoral. Foi a operação batizada de 'Tira o pé da areia'.

Neste feriadão, dois cidadãos foram encaminhados à delegacia. Desde o início da operação 'Tira o pé da areia', em março, a Guarda já encaminhou 15 pessoas para a delegacia, por desobediência ou desacato.