Feriado de São João em Salvador tem operação especial de transporte

Para garantir o deslocamento de quem vai curtir o feriado de São João em Salvador, o transporte coletivo da capital terá uma operação especial nesse período. Ônibus, táxis, mototáxis, metrô, veículos por aplicativo e os ascensores contarão com atenção especial nos dias e locais onde ocorrerão as festas com maior movimentação de público nos próximos dias.

A Secretaria de Mobilidade (Semob) informou que, em razão do grande fluxo de saída da cidade em direção ao interior e outros estados, a frota de ônibus será reduzida nesta quinta-feira (23), assim como na sexta-feira (24), devido ao feriado de São João. Já no final de semana, a operação de transporte ocorrerá normalmente.

Para quem optar por aproveitar a festa na região do Centro Histórico, ônibus reguladores foram disponibilizados na Estação da Lapa, e serão utilizados, entre 22h e 3h do dia seguinte, de acordo com a demanda de usuários. Frota reguladora também foi disponibilizada na Estação Mussurunga para atender os usuários na saída dos shows do Parque de Exposições.

Para a realização da festa junina na praça João Martins, em Paripe, linhas de ônibus que passam pela região terão seu itinerário modificado na quinta e sexta-feira (23 e 24). As linhas que circulam no sentido Centro deverão acessar o antigo final de linha da Cocisa, Rua Eduardo Dotto, Rua Santa Filomena, BA-528, Avenida Almirante Tamandaré e a Avenida Afrânio Peixoto (Suburbana), de onde seguem o itinerário normal. Já as linhas em direção ao bairro devem acessar, a partir da Avenida Suburbana, a rua Almirante Tamandaré, BA-528, Rua Santa Filomena, e Rua Eduardo Dotto, até o antigo final de linha da Cocisa.

Transporte individual

Para garantir o conforto daqueles que optarem por utilizar serviços de táxi, mototáxi e veículos por aplicativo, assim como dos operadores deste tipo de transporte, a Semob instalou pontos provisórios em locais privilegiados nas duas principais áreas de festejos juninos de Salvador: Centro Histórico e Parque de Exposições (Paralela).

No Parque de Exposições, onde serão realizados shows entre os dias 23 de junho a 2 de julho, a via marginal em frente à entrada do evento estará liberada para o acesso do público em geral até 1h após o início dos shows. Após este período, o trecho será de acesso exclusivo de táxis, mototáxis e ônibus.

Os veículos particulares e por aplicativo deverão utilizar como embarque e desembarque a faixa à direita da via principal, ao lado do canteiro que a separa da marginal. Os ônibus que atendem o local farão o embarque e desembarque de passageiros no ponto logo após a passarela.

Já no Pelourinho, o ponto de táxi localizado no Terreiro de Jesus será mantido. Porém, caso seja necessário o bloqueio da via pela Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), este será transferido para as imediações do Museu da Misericórdia, ao lado da Praça da Sé. Um ponto de mototáxi também será instalado neste local, facilitando o embarque e desembarque de passageiros nas proximidades da festa.

Ascensores

O Elevador Lacerda funcionará diariamente, até o próximo domingo (26), das 7h às 0h. Já os planos inclinados Gonçalves, Pilar, Liberdade – Calada e o Elevador do Taboão funcionarão normalmente na quinta-feira (23). Na sexta (24), todos estarão fechados, assim como durante o final de semana, com exceção do Plano Inclinado Liberdade – Calçada, que funcionará no sábado (25), das 7h às 13h.

Agentes de trânsito e transporte estarão em diversos pontos da cidade para orientar os usuários sobre a operação de transporte durante o final de semana.

Metrô

Para garantir uma boa chegada dos passageiros ao Centro Histórico e ao Parque de Exposições, e um retorno seguro para todos ao final dos festejos, a CCR Metrô Bahia também montou uma estratégia especial de operação e segurança para o período de São João entre os dias 23 e 26 e entre 30 de junho e 2 de julho.

A população poderá contar com o reforço no quadro de Agentes de Atendimento e Segurança (AASs) ao longo de todo o sistema, principalmente nas Estações de Metrô Campo da Pólvora e Mussurunga, que ficam próximas ao Centro Histórico e Parque de Exposições. A empresa também vai reforçar a operação das bilheterias e aumentar a frota de trens, de acordo com a demanda.

Além dos agentes fardados e à paisana, a segurança é reforçada através do monitoramento eletrônico composto por mais de 2 mil câmeras que estão distribuídas nas estações, trens, passarelas de acesso e terminais de ônibus, integradas ao Centro de Controle Operacional (CCO) da concessionária e às Salas de Supervisão Operacional (SSOs) de cada estação. Somam-se, ainda, 220 câmeras corporais, as chamadas body cams, acopladas ao fardamento dos Agentes de Atendimento e Segurança, durante todo o turno de serviço. A ação estratégica de segurança e operação é utilizada pela concessionária em todos os eventos de grandes públicos, para melhor atender os seus clientes.

“Com essas ações especiais, buscamos levar para os nossos clientes a animação dos festejos juninos, além de proporcionar mais segurança, conforto e tranquilidade para quem utilizar o metrô no retorno das festas para suas residências”, explica Leonardo Balbino, gerente de Atendimento da CCR Metrô Bahia.

Confira o serviço do São João no Metrô

Horário de Funcionamento: 05h à 00h nos dias 23, 24, 25, 26, 30 de junho e 01 e 02 de julho. A estratégia especial de operação e segurança do Sistema Metroviário conta com reforço no quadro de Agentes de Atendimento e Segurança e da operação das bilheterias, além do aumento da frota de trens, de acordo com a demanda

Para evitar filas e garantir a integração tarifária, a dica é adquirir o cartão do metrô para ida e volta com antecedência. Quem já tem o Cartão Integração do Metrô, pode antecipar a recarga através dos aplicativos Quicko, Banco do Brasil (para quem for correntista), PicPay, Recarga Pay e pela rede credenciada, formada por 2 mil pontos de vendas. Após a compra do crédito, a carga deverá ser efetivada no validador de consulta e carga presente em todas as estações, antes de se dirigir às catracas de acesso do metrô.

Também é possível fazer a recarga nas máquinas de autoatendimento disponíveis em todas as estações de metrô, podendo pagar com pix, cartão de débito e crédito das bandeiras Visa, Mastercard, Hipercard e Elo. O cartão avulso, que dá direito a uma única passagem, também pode ser comprado antecipadamente. Outra facilidade é a possibilidade de adquirir cartões pré-carregados nas máquinas vending machines instaladas nas estações. Em caso de dúvidas, o cliente pode entrar em contato com a Central de Atendimento da CCR Metrô Bahia no 0800 071 8020