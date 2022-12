Fernanda Gentil lamenta fingir que esposa é amiga no Catar

A apresentadora Fernanda Gentil apareceu no Instagram lamentando que não poderia ficar de mãos dadas ou beijar sua esposa no Catar, país sede da Copa do Mundo deste ano, devido ao preconceito e leis rígidas contra pessoas LGBTIQA+.

Na publicação, a jornalista lamentou ter que fingir que sua esposa, Priscila Montandon, era sua amiga. Na legenda das fotos, ela ironizou a situação: "Conte comigo como conto contigo, amiga".

Na web, diversos internautas ficaram tristes pela apresentadora, mas preocupados com a possibilidade da polícia do Catar desconfiar que elas são casadas. "Que loucura isso. Fingir ser alguém que não é para não ser presa", escreveu uma seguidora. "Eu não me prestaria esse papel de fingir, a Fifa colocou a Copa do pior país do mundo", comenta outra.