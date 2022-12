Fernanda Montenegro deixa Globo após 41 anos

Após 41 anos à frente das novelas, Fernanda Montenegro decidiu rescindir o contrato com a Globo e não renovou com a emissora carioca. A atriz, de 93 anos, não pensa em se aposentar.

De acordo com informações do colunista Lauro Jardim, do O Globo, a famosa estaria escalada para o elenco de Terra Vermelha, próxima novela das 21h, de Walcyr Carrasco, prevista para 2023.

No entanto, a novela terá mais de 200 capítulos e isso fez com que a atriz não prosseguisse com o contrato da Globo. Fernanda não estaria disposta a se comprometer a projetos muitos longos. Na trama, ela daria vida a uma dona de um bar que tem música e garotas de programa.