Fernanda Paes Leme visita casa que está construindo em Salvador

A atriz, apresentadora e podcaster Fernanda Paes Leme desembarcou na capital baiana nesta quarta-feira (24). Por aqui, a artista acompanha o andamento das obras da sua casa localizada no Santo Antônio Além do Carmo, que estão sendo executadas pelo arquiteto Adriano Mascarenhas, da Sotero Arquitetos, e pela ENG Construções.

Através das redes sociais, Fernanda compartilhou vídeos diretamente do local e contou que as chuvas atrapalharam os seus planos para a vistoria. “Vou precisar voltar outro dia”, disse.

Sobre o bairro

O Santo Antônio Além do Carmo, em Salvador, está se transformando num reduto de celebridades e artistas famosos - guardiães da arquitetura de excelência. Além de Fernanda Paes Leme, Pedro Tourinho e Regina Casé também possuem imóveis no local, além de Malu Barretto e Vik Muniz. O projeto da casa de Malu e Vik é dos arquitetos norte-americanos Basil Walter e Brenda Bello, do famoso escritório BW Architecs, com sede em Nova York. O escritório já assinou por várias vezes a badalada festa do Oscar da revista "Vanity Fair".

Leia mais no Alô Alô Bahia