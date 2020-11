Fernanda Rodrigues revela que descobriu traição de André Marques pela televisão

A atriz Fernanda Rodrigues e o apresentador André Marques foram um dos convidados do programa Que História É Essa, Porchat?, do canal GNT, exibido nesta terça-feira (3). Durante conversa com Fábio Porchat, que comanda a atração, a dupla relembrou de quando namorou - em 1996, e Fernanda acabou revelando que terminou com André após flagrar pela televisão ele beijando outra no Fortal, Carnaval fora de época que acontece em Fortaleza (assista abaixo).

Os artistas começaram a namorar nos bastidores de Malhação, onde ambos atuavam quando tinham apenas 16 anos de idade. Aos risos, Fernanda relembrou o relacionamento e afirmou que vivia um amor "de novela" com André, mas que eles eram muito jovens na época.

Bem humorada, a artista contou que André foi trabalhar no Fortal e ela resolveu assistir o evento pela televisão, mas se surpreendeu quando as câmeras flagraram o apresentador em um ato suspeito. "De repente, ele começou a falar no ouvido de uma moça. Eu vendo ao vivo, de repente, ele começou a xavecar a moça. De repente, ele beijou a moça (...) Quem na vida já assistiu ao vivo a própria traição?", contou a atriz.

Fernanda se recorda ainda que tentou ligar vária vezes para o telefone do namorado e deixou na caixa postal mensagens como "você está beijando uma mulher na televisão, André, eu estou te vendo ao vivo". Por último, ela rompeu com o relacionamento e pediu para que ele não a procurasse mais.

Rindo das lembranças revividas pela ex-namorada, André afirmou a Porchat que estava realmente fazendo um trabalho na micareta e confessou que teve medo quando ouviu as mensagens da atriz. Ele revelou ainda ter pensando em mentir e alegar para Fernanda que o beijo se tratava de um "comercial de enxaguante bucal", mas acabou confessando.