Fernanda Souza parabeniza Thiaguinho e Carol Peixinho por namoro

Após Thiaguinho e Carol Peixinho assumirem seu romance na última sexta-feira (25), Fernanda Souza, ex-mulher do cantor, deixou seus desejos de felicidade ao novo casal. "Aê! Vocês merecem essa alegria! Um caminho de amor e luz para vocês! E semana que vem é nós no churras!", escreveu em um comentário no perfil do artista.

Mais tarde, ele respondeu o recado da ex: "E você, como sempre, especial e presente na minha vida! Em tudo... Obrigado pelos conselhos, pelo apoio, por tudo... Minha melhor amiga forever! E te aguardamos semana que vem!"

A atriz e o cantor terminaram o casamento há mais de dois anos, mas não escondem que continuam grandes amigos.