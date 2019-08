Fernanda Young morre aos 49 anos em sítio da família, em Minas Gerais

A atriz,escritora e roteirista Fernanda Young morreu na madrugada deste domingo (25). Ela, que tinha 49 anos, estava no sítio da família, em Gonçalves (MG), quando sofreu uma crise de asma seguida de parada cardíaca e não resistiu.

O corpo de Fernanda será velado a partir das 13h no Cemitério de Congonhas, em São Paulo, Já o enterro está previsto para ocorrer às 16h no mesmo local. Ela deixa marido e quatro filhos.

Young viveria um casal gay com a atriz Fernanda Nobre, 35, na peça "Ainda Nada de Novo", com estreia programada para o dia 12 de setembro. Ela, que nasceu em Niterói (RJ), iniciou sua carreira na TV em 1995, na série "A Comédia da Vida Privada", onde adaptou textos de Luis Fernando Verissimo. O trabalho foi feito em parceria com o marido, Alexandre Machado, e foi exibido pela Rede Globo. Já seu primeiro livro, "Vergonha aos Pés", foi lançado no ano seguinte, pela editora Objetiva.

Seus trabalhos de maiores sucessos foram as séries “Os Normais” e "Minha Nada Mole Vida", ambas exibidas na Rede Globo e das quais foi roteirista.

Young também produziu os roteiros de "Os Aspones" e "O Sistema", além de ser autora de 14 livros, entre eles, "Pos-F", "Estragos" e "A mão esquerda de vênus".

Homenagem

Na semana passada, o Blog do Marrom noticiou que durante a cerimônia de entrega do titulo de cidadã de soteropolitana à jornalista Letícia Muhana, no Plenário Cosme de Farias na Câmara Municipal de Salvador, um dos depoimentos do vídeo exibidos na sessão solene foi de Fernanda Young.

Muito amiga de Leticia, Fernanda fez parte da primeira formação do programa Saia Justa, que estreou no Canal fechado GNT (Globosat) em abril de 2002. O programa tinha como âncora a jornalista Mônica Waldvogel, além de Rita Lee e Marisa Orth.