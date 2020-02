Fernandão 'reclama' de poucas chances no Bahia: 'Fala com Roger'

Reserva de Gilberto no Bahia, o atacante Fernandão usou as redes sociais para comentar sobre as oportunidades que tem recebido no tricolor.

Questionado por um torcedor que cobrou mais participação do camisa 20, Fernandão respondeu: "Fala com Roger". Na sequência, outro torcedor do Bahia voltou a interagir com o atacante. O jogador afirmou então que precisa de mais tempo em campo para conseguir render bem.

"Verdade. Todo jogo entro 10 minutos. Mas respeito a decisão dele [Roger Machado] e respeito o Gilberto. Eu preciso de mais tempo e mais sequência. Assim posso ajudar. Como muitos torcedores dizem que minha hora vai chegar, continuo trabalhando muito. Pode ser que chegue aqui no Bahia ou em outro lugar", escreveu o atacante. Veja os relatos abaixo:

Contratado com status de ídolo em janeiro de 2019, Fernandão ainda não deslanchou com a camisa do Bahia nesta segunda passagem pelo clube - a primeira foi em 2013. Este ano, ele foi reserva em todos os cinco jogos que o time principal fez na temporada. O único como titular foi na partida do time de aspirantes contra o Jacuipense, pelo Campeonato Baiano. Na ocasião, ele pediu para atuar para ganhar ritmo. O jogador ainda não balançou as redes em 2020.

Fernandão estará ausente até do banco de reservas na próxima partida, contra o Ceará, sábado (15), às 16h, em Fortaleza, pela Copa do Nordeste. Ele foi liberado para acompanhar o nascimento do filho. O garoto Saldanha, do time de aspirantes, foi convocado por Roger Machado.