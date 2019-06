Fernando Rocha fala da relação com Mariana Ferrão e saída da TV Globo

Famoso pelo seu jeito descontraído - que renderam vários memes -, Fernando Rocha, falou sobre a sua saída da TV Globo, onde apresentava o programa "Bem Estar". Em entrevista ao programa "Luciana By Night", exibido na última terça-feira, na RedeTV, o apresentador também contou sobre os seus defejos para o futuro e a sua relação com Mariana Ferrão.

“Mariana me ajudava demais no programa. Eu falo que é minha irmã mais velha, apesar de ser mais nova do que eu. Ela é carinhosa, sempre acolhedora”, disse. “A gente aprendeu a falar com os olhos e cercados de emoção”, acrescentou.

Fernando foi um "global" durante três décadas e passou de repórter a apresentador. Ele relatou um pouco da sua trajetória no canal cheio de orgulho.

“Comecei em Belo Horizonte, passei por Recife, sempre ganhando espaço na Globo. Eu comecei no jornalismo muito cedo e fui trilhando um caminho legal. Agora estou fora de lá e tem sido uma experiência, que começou há muito pouco tempo. Eu estou achando tudo isso interessante, esse outro lado do muro”, declarou.

Sempre provocativa e sem papas na língua, Luciana Gimenez o questionou em relação ao peso e trabalhar num programa que falava sobre saúde. Brincalhão, o jornalista não fugiu da pergunta.

“Comecei o programa com 115 quilos e perdi 20 com o projeto do programa, o ‘Afina, Rocha’. Eu fazia o programa com esse peso. Tinha alguma coisa errada, né? Um gordinho, falando de saúde, riscos cardiovasculares, riscos de AVC, riscos de vários tipos e pesando três dígitos na balança?”, bradou.

Para que ficasse de bem com a balança, mudou sua rotina e criou novos hábitos saudáveis para chegar ao peso desejado. “Deixei o carro na garagem e comecei a usar bicicleta”, contou. “Não me arrependo. Só perdi o conforto, mas o carro não sai ganhando em relação a qualquer outro veículo”, finalizou.