'Ferrou o Exército', diz ex-comandante Pujol sobre ex-ministro Pazuello

O ex-comandante do Exército Edson Leal Pujol, que deixou o posto de comando no último dia 30, teria criticado a atuação do colega de farda, o general Eduardo Pazuello, à frente do Ministério da Saúde.

Segundo a coluna de Ancelmo Gois, no jornal O Globo, Pujol declarou que Pazuello errou ao seguir a ordem do presidente Jair Bolsonaro para não comprar vacinas contra a covid-19, no ano passado.

"Pazuello, quando o Bolsonaro lhe proibiu de comprar vacinas, você deveria ter pedido demissão. Obedecendo, você se ferrou e nos ferrou junto", teria declarado, num encontro recente, o ex-comandante no Forte Apache, como é conhecido o Quartel General do Exército, em Brasília.

Pazuello deixou o cargo há um mês, criticado por erros graves à frente da pasta – a exemplo da crise da falta de oxigênio no Amazonas, em janeiro, que está sendo investigada – e pressionado após a escalada de novos casos e milhares mortes diárias no país pelo coronavírus. O médico Marcelo Queiroga assumiu o posto no final de março.