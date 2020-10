Ferry, lanchas e catamarã aumentam capacidade de passageiros de 50% para 75%

O embarque de passageiros no sistema de travessias por Ferry-Boat, Lanchas e Catamarãs terá ampliado a quantidade de passageiros de 50 para 75% da capacidade das embarcações a partir desta quinta-feira (29). A nova medida é válida para as linhas entre Salvador e Itaparica, Salvador e Vera Cruz e Salvador e Morro de São de Paulo, serviços intermunicipais regulados pela Agerba.

A resolução que autoriza a ampliação foi publicada através da Resolução Agerba nº 47/2020. As medidas preventivas de distanciamento social e o uso de máscara facial de proteção continuam sendo obrigatórios em todas as dependências de terminais e durante a travessia, nas embarcações. O quadro de horários está mantido, com operação regular diária. Veja:

Ferry-Boat:

Salvador/Itaparica: 05:00h, 06:00h, 08:00h, 10:00h, 11:00h, 12:00h, 14:00h, 15:00h, 16:00h, 18:00h, 19:00h, 20:00h e 22:00h;

Itaparica/Salvador: 05:00h, 06:00h, 08:00h, 09:00h, 10:00h, 12:00h, 13:00h, 14:00h, 16:00h, 17:00h, 18:00h, 20:00h e 22:00h, todos os dias;

Lanchas:

Salvador/Vera Cruz: 06:30h, 07:30h, 08:30h, 09:30h, 10:30h, 11:30h, 12:30h, 13:00h, 13:30h, 14:00h, 14:30h, 15:30, 16:30h, 17:30h, 18:30h, 19:00h e 19:30h;

Vera Cruz/Salvador: 05:00h, 06:00h, 07:00h, 08:00h, 09:00h, 10:00h, 11:00h, 11:30h, 12:00h, 12:30h, 13:00h, 14:00h, 15:00h, 16:00h, 17:00h e 18:00h, todos os dias.

Catamarãs

Salvador/Morro de SP, às 9h00 e 11h30; e, Morro de SP/Salvador, às 11h30 e 14h30, todos os dias.