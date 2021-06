Ferry: travessia de ônibus e caminhões entre sextas e segundas está suspensa

A travessia de ônibus e caminhões, através do Sistema Ferry Boat, está suspensa das 5h das sextas-feiras até às 5h das terças-feiras, como também das 5h de vésperas de feriados até as 5h do dia posterior ao seu retorno. Veículos pesados transportando alimentos e produtos perecíveis, como também pacientes em tratamento fora do domicílio, poderão embarcar normalmente no período de restrição. A decisão foi tomada pela diretoria da Agerba, em regime de colegiado.

Em nota, a Agerba informou ainda que o embarque desses veículos estará suspenso em caráter emergencial até que seja normalizada a prestação dos serviços do transporte hidroviário, com o seu quadro de horário regular. A resolução nº 29 foi publicada no Diário Oficial desta quarta-feira (9). Esta medida visa ampliar o embarque de veículos convencionais e melhor atender os usuários regulares do sistema.