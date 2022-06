Ferry: ventania causa lentidão na travessia para a ilha nesta segunda (27)

O mau tempo que atingiu Salvador nesta segunda-feira (27) afetou a operação dos ferries que fazem a travessia entre Salvador e Bom Despacho, na Ilha de Itaparica. De acordo com a Internacional Travessias Salvador, com chuvas, ventos e estado da maré, os ferries estão realizando as travessias em tempo superior ao que ocorre normalmente.

"O procedimento é adotado para melhor segurança da travessia e para minimizar o desconforto dos usuários, reduzindo o balanço da embarcação", informou a empresa.

Em vídeo publicado nas redes sociais, passageiros foram vistos em pânico devido ao balanço da embarcação e correram para por coletes salva-vidas.

Sobre o caso de passageiros em pânico, a Internacional Travessias declarou que é comum algumas pessoas ficarem assustadas devido ao balanço, mas reforçaram que tudo é muito seguro, seguindo todos os protocolos de navegação.

A operação segue com sete barcos, com saídas a cada 30 minutos, em média.

Ventania

Os ventos em Salvador chegaram a velocidade de 43,6 km/h nesta segunda-feira (27), de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), por volta das 14h. Na estação meteorológica do aeroporto, em Lauro de Freitas, as rajadas atingiram os 48km/h, números que os classificam como moderados a fortes. O fenômeno fez com que a travessia Salvador-Mar Grande tivesse operações suspensas desde a manhã, sem previsão de retomada.

A Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab) diz que atende uma recomendação da autoridade marítima, a Capitania dos Portos da Bahia, que também recomendou suspensão das operações das escunas de turismo que fazem o passeio pelas ilhas da Baía de Todos-os-Santos. Isso porque desde o início do dia a velocidade permanece moderada, acima dos 20 km/h. Em dias normais, os ventos costumam ficar na média entre de 5 a até 10km/h.

De acordo com dados horários do Inmet, Salvador já amanheceu com velocidades altas: Às 6h, 30km/h, com subidas sequentes ao longo do dia.