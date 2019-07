Fertilizantes: mercado exige novas práticas na logística

Realizar a logística rodoviária de graneis sólidos agrícolas no Brasil enfrenta inúmeros desafios. As dificuldades de empreender neste setor passam pela precarização dos corredores rodoviários de exportação, além da redução dos investimentos públicos neste modal e da baixa capacidade de armazenamento, se comparada com a crescente produção de grãos, como soja, milho, arroz, trigo e entre outros.

O crescimento na produção de graneis sólidos é comprovada pela expectativa do Ministério da Agricultura. Para a temporada 2018/2019, a pasta acredita que o setor terá a maior safra de grãos da história, com a produção de 328,9 milhões de toneladas. O próximo ano-safra (2019/2020) começou no último dia 1º de julho e tem como desafio elevar este patamar e continuar sendo uma das alavancas do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro.

Para que toda a cadeia agrícola de grãos obtenha ainda mais sucesso, com números cada vez mais expressivos, as culturas precisam receber alguns dos insumos fundamentais para o bom desempenho da safra: os fertilizantes agrícolas, como os inorgânicos, organo-minerais e hidrossolúveis, que são responsáveis pela otimização dos resultados no campo.

Fertilizantes

O transporte de fertilizantes começa nos portos e segue até as indústrias ou fábricas misturadoras. Porém, transportar este tipo de produto é uma atividade que exige muita atenção e eficiência. É uma etapa prévia que, ao final da cadeia, irá compor o custo de produção, o que tem impacto direto no preço do produto final.

Na Bahia, o polo fabril de fertilizantes fica no munícipio de Candeias, mais precisamente no Centro Industrial de Aratu. O lugar, que tem em sua área o Porto de Aratu e fica a 25 km do Porto de Salvador, é o responsável por cerca de 60% de toda movimentação de cargas de matérias primas para fabricação de adubos químicos do estado.

Carregamento de fertilizantes no Porto de Aratu (Foto: divulgação / NR Cargo)

Transportes

Nesta região, a NR Cargo é referência na logística de movimentação desses commodities. Toda sua história começou em 1999, quando, com um cenário de dificuldades, Anderson Moreira encontrou uma oportunidade de empreender e fundou a empresa. Nos seus 20 anos de mercado, o empreendimento remodelou todos os processos logísticos executados na região e tornou-se especialista em transporte portuário de Fertilizantes. No início, o negócio tinha apenas um único caminhão. Hoje, é administrada uma frota com cerca de 300 caminhões, entre próprios e agregados.

“Transportamos anualmente um volume de aproximadamente 1 milhão de toneladas de fertilizantes. Toda essa constância nos proporcionou essa expertise no transporte desses produtos. A NR Cargo aderiu a ideia de um transporte integrado a cadeia de suprimentos dos clientes”, destaca Uanderson Santos, coordenador logístico da empresa.

O atendimento da empresa é personalizado, com informação e pensamento estratégico. “Entendemos que o transporte não se resume ao carregamento e descarga de um caminhão. Entre a ocorrência dessas duas etapas distintas é onde ocorre o grande fluxo de informações. E é exatamente através da captação, coordenação e análise de todos esses dados que tomamos decisões importantes durante o período de operação que é de vital importância, acreditamos seguramente que a única forma de se obter uma estratégia de Suplly Chain rentável e eficaz, é através da aliança e colaboração processual e organizacional entre todas as partes envolvidas”, Afirma Uanderson Santos.

NR Cargo é referência na Bahia no acarretamento de fertilizante (Foto: divulgação / NR Cargo)

Certificações

Para ser líder, a NR Cargo tem um diferencial importante: a preocupação com a qualidade dos serviços prestados. O que comprova isso são as certificações que a empresa possui, como o SASSMAQ - Sistema de Avaliação de Saúde, Segurança, Meio Ambiente e Qualidade - que atesta a segurança no transporte de produtos químicos.

A empresa também conta com outras certificações relevantes entre as quais: o ISO 9001:2015, que comprova a capacidade do fornecimento de produtos e serviços com qualidade; o ISO 14001:2015, especifico para o desenvolvimento de uma estrutura para a proteção do meio ambiente; e o ISO 45001:2018, que avalia a gestão de segurança e saúde ocupacional.

“Além do nosso comprometimento, as certificações compravam que a NR Cargo adere a ideia da gestão de qualidade e segurança em seus processos. As certificações transmitem confiança e credibilidade aos nossos clientes”, conclui Uanderson Santos.

O caminho da NR Cargo é tornar-se referênica nacional na logística de cargas (Foto: divulgação)

Futuro

Para o futuro, a NR Cargo pretende melhorar cada vez mais os seus processos e está preparada para acompanhar crescimento das demandas. Com prestação de serviço personalizado e de qualidade, com atenção e eficiência, o próximo caminho da empresa é tornar-se referência nacional na logística de transportes de cargas.

