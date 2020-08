Festa clandestina: 13 pessoas morrem asfixiadas durante ação policial no Peru

Pelo menos 13 pessoas morreram esmagadas ou asfixiadas dentro de uma boate em Lima, no Peru, durante uma ação policial, na noite desse sábado (22). O local funcionava de forma clandestina, contrariando as restrições impostas pelo governo por causa da pandemia.

Outras seis pessoas ficaram feridas, incluindo três policiais. “Nessas circunstâncias, quando as pessoas começam a lutar para sair, é tumultuado, todos vão uns contra os outros”, disse Orlando Velasco, da Polícia Nacional, à rádio local RPP.

Cerca de 120 pessoas estavam no local no momento da ação policial. Foram os vizinhos que alertaram a polícia sobre a festa.

Um comunicado do Ministério do Interior disse que os participantes da festa ficaram presos ao tentaram sair pela única porta de entrada do local. 23 pessoas foram presas.