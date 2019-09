Festa da Independência leva multidão ao Centro de Salvador; veja fotos

O Largo dos Aflitos não era largo o sufiente, e o entorno do Campo Grande ficou pequeno para receber cerca de sete mil pessoas - sendo quatro mil militares e três mil civis, de acordo com estimativas da Prefeitura -, na manhã deste sábado (7), para as comemorações pela Independência do Brasil, no Centro de Salvador.

Destaque para o grande número de crianças que, em família, cumpriram o dever cívico com bastante animação durante a passagem das forças armadas e entidades civis. Veja galeria de imagens.

Entre as autoridades presentes no evento que começou na Praça Dois de Julho, onde o monumento à Independência foi reinugurado na véspera, estavam o prefeito ACM Neto e o governador Rui Costa, além dos presidentes da Câmara Municipal, Geraldo Júnior, e da Assembleia Legislativa da Bahia, Nelson Leal, e o comandante da 6ª Região Militar, general Marcos André da Silva Alvim.

O tradicional desfile, que seguiu pela Avenida Sete de Setembro (em obras de requalificação), teve início com o hasteamento das bandeiras do país, da Bahia e de Salvador e execução do Hino Nacional. Logo depois, houve a apresentação da tropa ao comandante do desfile militar, coronel Luiz Eduardo Possídio Santos, e a revista pelo general Silva Alvim.

Participam dos desfiles membros da Marinha, Exército, Aeronáutica, Polícia Militar, Bombeiros, Polícia Civil, Salvamar, Guarda Civil Municipal (GCM), SAMU e outras entidades civis. Entre os veículos presentes, inclusive militares, despertando a curiosidade do público presente, estimado em três mil pessoas, se apresentam 138 viaturas e 50 motocicletas. Somente da GCM, foram 350 representantes para celebrar a data.

O prefeito ACM Neto comemorou a grande presença do público nos atos cívicos e falou que é o momento de o Brasil voltar a crescer. "Estamos mantendo hoje a tradição, quando os baianos vão para as ruas para mostrar seu compromisso cívico e seu carinho com o Brasil, na esperança de um futuro sempre melhor. O Brasil precisa viver um novo momento, de retomada, de crescimento, de geração de emprego e melhoria da qualidade de vida das pessoas. Hoje também é um momento de renovar esses sentimentos. E os baianos estão mais uma vez mostrando isso", disse o gestor municipal.

O governador Rui Costa também falou sobre o futuro do país, ao comemorar os 197 anos da Independência. “É hora de pensar num Brasil que ofereça qualidade de vida à sua gente, um país que una e integre o povo brasileiro das diversas regiões, culturas, e até preferências políticas, mas o Brasil tem que caminhar unido pra superar os seus desafios. E o 7 de setembro é sempre uma data de reflexão sobre os próximos passos que o Brasil pode dar na direção de melhorar a vida de seu povo”, declarou.

"Essa é uma festa democrática, com presença de crianças, de famílias, que participam ativamente. É uma aula de patriotismo fora de sala de aula, na rua, e que une civis e militares", complementou o coronel Silva Alvim.

Após o desfile, os manifestantes do Grito dos Excluídos iniciou o seu desfile, levando uma multidão entre o Teatro Castro Alves e a Praça Castro Alves.