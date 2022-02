Festa de padroeiro leva multidão ao município e Lençóis

Uma multidão tomou as ruas do município de Lençóis, na Chapada Diamantina, nesta quarta-feira (2), para comemorar a festa do Senhor dos Passos, padroeiro dos garimpeiros. As celebrações começaram no dia 23 de janeiro e o ponto alto da festa foi a lavagem das escadarias do Santuário, que aconteceu sob os olhares atentos de moradores e turistas.

Um cortejo com as imagens do Senhor dos Passos e de Nossa Senhora da Conceição saiu em procissão pelas ruas da cidade. Romeiros de municípios vizinhos foram acolhidos por equipes de voluntários para alimentação e descanso. A celebração em louvor ao santo foi presidida pelo bispo Dom Tommaso.

Festa acontece há 170 anos (Foto: divulgação)

A festa católica é uma tradição que acontece há 170 anos e está em processo de reconhecimento como Patrimônio Imaterial do Brasil. Segundo a prefeitura, já existe um registro especial aberto pelo Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia (IPAC). Ela foi realizada pela Sociedade União dos Mineiros, a Paróquia Nossa Senhora da Conceição e a Prefeitura Municipal. O encerramento contou com a participação da prefeita Vanessa Senna.

O tema da festa deste ano foi “Com Nosso Senhor dos Passos Padroeiro dos Garimpeiros rumo a uma igreja missionária e sinodal, na construção do reino de Deus”. Durante os nove dias de celebrações foram realizadas alvoradas e missas, e cada noite contou com um celebrante convidado, além do pároco da cidade, padre Vagne Gama.

Moradores aproveitaram a festa (Foto: divulgação)

Houve a execução do hino das baianas, por Márcia Martins, corrida de saco, corrida de ovo na colher, revezamento, obstáculos e outras atrações para as crianças. Um torneio de Terno Vermelho reuniu apreciadores da modalidade de toda a cidade para disputar as cartas no dia 29, no Mercado Cultural.

Como de costume, a programação esportiva contou com a 26º Corrida Rústica que recebeu 252 atletas para disputar as categorias de 12km e de 5km. Na prova estavam competidores experientes que são referência em todo o Brasil, como o campeão, o atleta Justino Pedro da Silva e Nilva Pereira Nunes que conquistaram o primeiro lugar nas categorias gerais de 12km; o atleta local Sizinho Palma de Jesus mais uma vez conquistou o pódio de primeiro lugar no percurso 5km.

Targino Gondim foi um dos convidados do evento (Foto: divulgação)

Em novo formato e novo local, a programação musical da Festa do Senhor dos Passos contou com a apresentação de artistas locais e convidados que animaram moradores e visitantes. O encerramento teve show do cantor Targino Gondim.