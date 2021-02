Festa do BBB tem beijos de Fiuk com Thaís e Conká e Arcrebiano

A festa do líder desta quarta-feira brindou o público com os dois primeiros beijos do BBB21. Após dias de paquera, troca de olhares e flechadas, Fiuk e Thaís deram seu passo inicial ainda na pista de dança. Já Arcrebiano e Karol Conká só partiram pros finalmentes já no final da celebração.

No começo da festa, Fiuk e Thaís foram deixados sozinhos na pista e o brother comentou: "Tô um pouco sem graça agora...". A sister colocou as mãos no ombro do cantor e perguntou: "Mas você está bem?" O brother disse que sim, mas que estava nervoso.

Fiuk então resolveu deixar a timidez de lado: os dois voltaram a se aproximar na pista e trocaram beijos. Os outros confinados comemoraram e fizeram uma rodinha ao redor do casal.

Já a perseverança de Karol Conká, que não faz questão de esconder que está caidinha por Bil, deu retorno. Ainda na festa os dois deram um selinho após muita insistência da curitibana.

No final da festa o clima esquentou novamente. Karol começou a acariciar o rosto do brother e disse que ambos precisavam descansar. "Vou dormir o dia inteiro hoje", respondeu Bil. "Bem pertinho de mim", emendou a cantora. Foi quando o beijo saiu.

Os dois continuaram se envolvendo no quarto, com direito a beijos debaixo do edredom.