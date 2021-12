Festa do Bonfim 2022: procissão é cancelada, mas lavagem ainda é dúvida

O circuito de festas populares da Bahia terá nos próximos dias as homenagens ao Senhor do Bonfim, em janeiro, e ao Bom Jesus dos Navegantes, dia 31 de dezembro. Contudo, segundo o arcebispo de Salvador e primaz do Brasil, Dom Sergio da Rocha, os festejos não deverão acontecer da maneira tradicional em função da pandemia da covid-19. Em uma conversa com o CORREIO, ele falou sobre o futuro das festas de Bom Jesus dos Navegantes e do Senhor do Bonfim, nas próximas semanas, e deixou uma mensagem de Natal para as baianas e os baianos.

"Em relação ao Senhor do Bonfim, nós, enquanto Igreja Católica, já assumimos com as autoridades a iniciativa de não fazer a festa da maneira tradicional. Não temos condições, não é possível. Vamos fazer a novena dentro da igreja e, no domingo, dia propriamente dito, vamos fazer um número maior de missas para evitar aglomeração", explicou Dom Sergio.

Dom Sergio da Rocha teve covid-19 este ano (Foto: Arisson Marinho/CORREIO)

O arcebispo destacou o que está sendo planejado no momento.

Quanto à Lavagem propriamente dita (que acontece na quinta-feira anterior ao domingo da festa), é uma decisão a ser tomada pelo poder público. Nós respeitamos aquilo que for decidido. A grande dificuldade está em colocar limites. As pessoas têm esse desejo de subir a Colina e participar ao redor do Santuário. Por isso, estamos optando por não fazer procissão mais uma vez. A respeito do Senhor Bom Jesus dos Navegantes, também não é possível que aconteça como de costume. Mas está sendo decidido, em diálogo com as autoridades, o que é possível fazer. Claro que a missa dentro da igreja haverá, seja a do dia 31, na Boa Viagem, ou a do dia 1º, na Conceição da Praia. Agora, além disso, é preciso ver se é possível algum outro sinal ou manifestação pública, como a travessia marítima com a galeota Gratidão. Mas não é fácil.

Clique aqui e leia a entrevista completa concedida à repórter Thais Borges