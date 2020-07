Festa e mini-trio: mercado em Piatã é interditado logo após inauguração

Promoção, música, mini trio-elétrico. O mercado Supermix resolveu fazer uma verdadeira festa na inauguração da nova loja do bairro de Piatã, em Salvador. O problema é que o evento atraiu uma multidão e gerou aglomeração, o que é proibido por conta da pandemia do novo coronavírus.

Diante do cenário, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo (Sedur) foi ao local e interditou a loja por descumprimento de decretos municipais na contenção da covid-19. Além da quantidade de gente no local, houve infração no uso do mini-trio, já que atividades sonoras estão suspensas na capital.

“É inaceitável que, em meio a uma pandemia, um empresário possa adotar medidas como essas e infringir inúmeras regras estabelecidas em prol da saúde e bem-estar de toda a população. Esse é um ato extremamente irresponsável e não haverá tolerância”, afirmou, em nota, o secretário da Sedur, Sérgio Guanabara.

De março a julho, a força-tarefa da pasta interditou 6.955 estabelecimentos comerciais, além de ter cassado o alvará de funcionamento de outros 92.

Até o momento, a Sedur realizou 203.905 vistorias em clínicas de estética, salões de beleza, academias, templos religiosos, cinemas, casas de eventos, shoppings, obras, instituições de ensino, clubes sociais, quadras e campos de futebol.