Festa Literária da Caramurê estreia programação neste fim de semana

No próximo domingo, às 18h, será lançada a primeira edição da Festa Literária da Caramurê - Felica, com programação inteiramente realizada online, no canal do YouTube e no Instagram da editora baiana.

O evento terá como live de abertura uma homenagem à Baía de Todos os Santos, aniversariante do dia, com participação do editor Fernando Oberlaender, do historiador Daniel Rebouças e do Arquiteto e historiador Francisco Senna.

No mesmo dia, o evento segue com o talk show Capinália – Viva Capinam, às 19h40, com participações do poeta José Carlos Capinam - um dos homenageados da festa - e do cantor, compositor e violonista Alexandre Leão.

Com curadoria do escritor Breno Fernandes, a festa literária contará com participação de autores locais e nacionais como Aleilton Fonseca, Antônio Torres, Josélia Aguiar, Cleise Furtado Mendes, Daniel Rebouças, Mabel Velloso, Ruy Espinheira Filho, Vânia Abreu, Saulo Dourado, Kátia Borges, Lívia Natália, Itamar Vieira Júnior e Denisson Palumbo, entre outros.

No total, serão mais de 40 horas de programação, com debates sobre temas variados. Na segunda, os jornalistas baianos André Uzeda (colunista do CORREIO), Cláudio Leal e Gilson Jorge falam sobre o jornalismo literário, às 18h; e na terça, no mesmo horário, o escritor e ativista indígena Ailton Krenak falará sobre meio ambiente na live O Futuro não Está à Venda.

O segundo domingo da Felica destacará os trabalhos do maestro da Orquestra Sinfônica da Bahia, Ricardo Castro, e do escritor e jornalista João Carlos Teixeira Gomes, um dos homenageados da festa, falecido em junho deste ano. Veja a programação completa no Instagram.com/caramure.