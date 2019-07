Festa Literária Internacional movimenta biblioteca rural no semiárido baiano

São José do Paiaiá. O povoado fica na zona rural do município de Nova Soure, a 225 km de Salvador, e tem pouco mais de setecentos moradores. É nesta área do semiárido baiano que está a maior biblioteca rural do mundo. O recorde não é oficial, mas os moradores da comunidade expressam com orgulho a façanha.

"A equipe da biblioteca fez um levantamento e constatou que já eram 110 mil livros. Comparamos com os acervos de outros lugares e constatamos que esta é a maior biblioteca rural. É inclusive a que tem o maior acervo per capita de livros, afinal são 110 mil publicações para 700 pessoas", conta Arivaldo Moreira Prado. Conhecido como Vadinho, ele é presidente da Associação Bilioteca Comunitária.

Foi Vadinho quem teve a idéia de disponibilizar livros para a comunidade ainda quando era adolescente. Ele usou uma geladeira amarela velha como estante e a transformou em ponto de pesquisa da comunidade.

"Eu estava terminando o ensino médio e não tinha biblioteca. Depois meu tio, Geraldo Prado, que morava no Rio de Janeiro, abraçou a idéia, criou o projeto, e fez uma doação de 12 mil livros. Aí a biblioteca ganhou força e passou a ocupar um antigo depósito cedido por uma prima", acrescenta Arivaldo, que hoje cursa a Faculdade de Biblioteconomia em Sergipe.

Biblioteca é mantida pela comunidade de São José do Paiaiá, povoado fica na zona rural de Nova Soure, no semiárido baiano.

(Foto: Divulgação)

A biblioteca leva o nome de uma antiga professora do povoado, Maria das Neves Prado.

"Levar conhecimento e informação para as pessoas que moram na zona rural, foi o que mais me incentivou. Inicialmente, criamos um projeto experimental. Foi assim que crescemos. Fomos ocupando espaço e ficamos conhecidos não apenas na Bahia, nem no Brasil, mas em outros países, a exemplo da Alemanha", afirma Prado.

Atualmente a biblioteca é mantida através do trabalho voluntário de quatro pessoas da comunidade. Nos registros, o primeiro livro do acervo data de 2001, é o livro "A Sombra do Arco-íris", da escritora carioca Malba Tahan. A publicação foi doada para Geraldo por uma outra professora, Maria Ivete Dias.

"Quando pensei em criar o projeto, tinha como objetivo repassar para meus conterrâneos o que a professora Maria Ivete me estimulou: ter acesso à leitura", completa.

Os livros do acervo abordam os mais diversos assuntos como cultura, meio ambiente, saúde, saneamento, promoção social, educação, combate à violência, além de áreas relacionadas com desenvolvimento econômico e sustentável.

Acredita-se que o nome Paiaiá, que batiza o povoado, faz referência a um antiga tribo indígena, já extinta, que habitava algumas regiões da Bahia.

O professor Geraldo Prado, fundador da biblioteca, doou em 2001 os primeiros 12 mil livros do acervo.

(Foto: Divulgação)





II FESTA LITERÁRIA INTERNACIONAL DO PAIAIÁ

Para celebrar a literatura e a educação, a partir de hoje a comunidade vai sediar a II Festa Literária Internacional da Biblioteca do Paiaiá, além do IV Encontro sobre Livro, Leitura e Inclusão Social. Os eventos vão até a próxima sexta-feira, e incluem uma extensa programação com contação de histórias, apresentações de música, espetáculos de dança, palestras internacionais por videoconferência, mesas de debates, além de uma cavalgada.

SERVIÇO:

O quê: IIº Festa Literária Internacional da Biblioteca do Paiaiá

Quando: De 24 a 26 de julho

Onde: Biblioteca do Paiaiá - Maior Biblioteca Ruraal do Mundo - Comunidade São José do Paiaiá, Nova Soure, Bahia.

Como chegar: O povoado São José do Paiaiá fica a 12 km da sede do município de Nova Soure (Antiga Natuba), na Rodovia BR 110, a 231 km de Salvador.

Informações: (75) 3437-7070.

Acervo da Biblioteca e atendimento ao público são mantidos por voluntários da comunidade rural.

(Foto: Divulgação)